Implementan Cierres Viales en La Villita del Paseo Bravo en Puebla por Festejos Guadalupanos

En la Villita del Paseo Bravo y Seminario Palafoxiano se llevan a cabo celebraciones guadalupanas, las cuales son vigiladas por policías municipales, agentes de tránsito y personal de Protección Civil, por lo que desde las primeras horas de este viernes 12 de diciembre hay cierres viales alrededor del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

Fervor Católico en el Santuario Nuestra Señora de Guadalupe del Paseo Bravo

En inmediaciones del paseo bravo habrá cortes de circulación durante 2 días por la instalación de 220 puestos para la tradicional venta de antojitos, artículos religiosos y juegos mecánicos. Así lo indicó Simón Cano Martínez, Director de Control de Tránsito.

Tienen que buscar vías alternas. Son eventos que tienen años, la ciudadanía poblana los conoce, para los visitantes y los turistas hay elementos en todo el perímetro donde se les va a estar apoyando y guiando sobre qué vías alternas pueden tomar.

No hay paso en calles que conectan con el Paseo Bravo por festejos a la Virgen de Guadalupe en Puebla

Con motivo de actividades religiosas de este 12 de diciembre, a partir de las 06:00 horas, se realizaron cierres viales en la zona de Paseo Bravo, en los siguientes cruces.

11 Sur y 11 Poniente

11 Poniente y 13 Sur

9 Poniente y 13 Sur

Avenida Juárez y 15 Sur

5 Poniente y 15 Sur

Av. Reforma y 15 Sur

3 Poniente y 11 Sur

Mientras tanto, en el Seminario Palafoxiano no hay cierre de vialidades, pero sí presencia de uniformados para que los eventos religiosos se realicen sin contratiempos.

Autoridades recomiendan buscar vías alternas, pues las calles serán liberadas hasta la mañana del sábado 13 de diciembre.

Continúa cierre vial en Autopista México-Puebla hoy 12 de diciembre de 2025

Tome en cuanta por quinto día consecutivo se mantiene el cierre parcial en ambos sentidos de la autopista México-Puebla entre la carretera federal Puebla-Tlaxcala y Avenida Ferrocarril.

El cierre es debido a las obras de la Secretaría de Infraestructura en el tramo, para el mejoramiento de la imagen urbana.

