Pide el Gobernador de Puebla Suspender Clases por Festejos a la Virgen de Guadalupe

Con motivo de las celebraciones a la Virgen de Guadalupe en México, el Gobierno de Puebla a través de una carta solicitó a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) considerar la suspensión de clases para el próximo viernes 12 de diciembre de 2025.

A través de un comunicado en redes sociales, Alejandro Armenta Mier, pide la autorización para que se suspendan las clases en todos los niveles, y en cada uno de los 217 municipios de la entidad.

En la carta publicada la tarde de este jueves 11 de diciembre, se expone que la fecha representa un elemento fundamental de la cultura mexicana, y su celebración es un evento que refleja la rica herencia cultural y religiosa del país.

¿Se suspenden las clases en todas las escuelas de Puebla?

Para los poblanos el día 12 de diciembre es una fecha especial que permite que las comunidades se unan, celebren su fe, su identidad cultural y lleven a cabo sus tradiciones y costumbres, entre las que se encuentra la de realizar procesiones a los santuarios de la Virgen de Guadalupe.

Por lo tanto, se determinó suspender las actividades presenciales en todas las aulas de la entidad para permitir la experiencia que marca la tradición de cada 12 de diciembre.

El mandatario estatal dio instrucciones a la SEP en Puebla para que este viernes niños y adolescentes que cursan los niveles básico, y medio-superior, no asistan a las escuelas para disfrutar de las conmemoraciones religiosas que la fecha engloba.

Las clases se reanudarán con normalidad hasta el próximo lunes 15 de diciembre del año en curso.

