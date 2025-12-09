Cientos de peregrinos se preparan para llegar a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México (CDMX), para cantar las mañanitas a la Virgen, el próximo 12 de diciembre. Te decimos cuánto gastan los feligreses que visitan a la morenita del Tepeyac.

Cabe destacar que el próximo 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe recibirá entre 11 y 13 millones de peregrinos, provenientes de todo el país y del extranjero, consolidando esta festividad como uno de los motores más importantes para el comercio y los servicios locales.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México informó que las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe generarán 2025 una derrama económica superior al año anterior, con un aumento del 5.9%.

¿Cuánto gastan peregrinos por mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

La fe y devoción de millones de mexicanos también ayuda a la economía en la capital del país, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Fiesta Guadalupana, que incluye las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, dejará una derrama de 1 mil 724 millones de pesos.

Se estima un gasto promedio de entre 260 y 1,800 pesos por peregrino.

Los negocios con mayor demanda durante estas fechas serán:

Alimentos preparados.

Florerías.

Establecimientos de comida rápida.

Minisúper.

Tiendas de abarrotes.

Artículos religiosos y artesanías.

Hospedaje y transporte público y privado.

Como cada año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un operativo especial para garantizar que la celebración se desarrolle en un ambiente de paz, devoción y confianza para los asistentes.

