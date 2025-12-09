¿Qué Artistas Estarán Gratis en Feria Guadalupana 2025 Puebla? Shows del Seminario Palafoxiano

Este lunes 8 de diciembre de 2025 dio inicio la Feria Guadalupana 2025 en las instalaciones del Seminario Palafoxiano, ubicado en la colonia El Porvenir de la ciudad de Puebla.

En N+ Puebla te contamos las actividades organizadas por este instituto de formación sacerdotal, además de los artistas que se presentarán completamente gratis para celebrar un aniversario más de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México.

Feria Guadalupana 2025 en Seminario Palafoxiano de Puebla; Actividades y artistas que se presentan gratis

La Feria Guadalupana 2025 inició este lunes 8 de diciembre en el Seminario Palafoxiano de Puebla y continuará hasta el próximo viernes 12. Entre las actividades que se tienen programadas destacan peregrinaciones, misas y venta de antojitos y artículos diversos.

El horario de este evento será lunes, martes y miércoles de 08:00 a 20:00 horas, mientras que jueves y viernes estará abierto al público desde las 07:00 horas hasta la medianoche.

Feria Guadalupana 2025 en Seminario Palafoxiano de Puebla; Fechas y Actividades

También algunos artistas presentarán sus shows a los asistentes de manera gratuita:

La caravana de espectáculos inició este lunes 8 de diciembre con la presentación de “Los Inter Terrícolas” de Tony González y Los Felinos, mientras que este martes 9 de diciembre se espera la participación de “Carro Show”.

Las acciones continuarán el miércoles 10 de diciembre con el concierto de “Mi Bandona Mexicana”, el jueves 11 de diciembre se presentará “Alma de Acero” y para finalizar con broche de oro el viernes 12 de diciembre los asistentes podrán bailar al ritmo de “La Internacional Santanera”.

Cabe destacar que todos los conciertos darán inicio a las 21:00 horas de las fechas señaladas previamente.

Cartelera de artistas que se presentarán en la Feria Guadalupana 2025. Foto: Seminario Palafoxiano

Desplegarán a 600 policías municipales por celebraciones guadalupanas en Puebla

El titular de la Secretaría General de Gobierno Municipal (SGGM) de Puebla capital, Franco Rodríguez, anunció el despliegue de 600 elementos para las celebraciones guadalupanas del 11 y 12 de diciembre en el Seminario Palafoxiano y La Villita, ubicada en el Paseo Bravo.

El Ayuntamiento de Puebla prevé una afluencia de 200 mil personas en el primer lugar antes mencionado, mientras que en el segundo espera aproximadamente a 150 mil asistentes.

