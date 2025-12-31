Exhiben Presunto Consumo de Alcohol en Hospital General del IMSS en Puebla

En Puebla, usuarios y trabajadores del Hospital General de Zona 20 del IMSS, La Margarita, denunciaron presunto consumo de alcohol dentro de las instalaciones, situación que derivó en agresión física contra personal médico externo.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran bolsas de basura con el distintivo del IMSS repletas de latas de cerveza y botellas de licor en vestidores de quirófano y estacionamientos del hospital.

De acuerdo con los reportes, estos espacios habrían sido utilizados para ingerir bebidas alcohólicas en más de una ocasión, no limitándose únicamente a la temporada decembrina.

Encuentran latas de cerveza en Hospital La Margarita. Foto: X @ciudadano_pue

Médicos externos descubren a personal consumiendo bebidas alcohólicas en el IMSS La Margarita Puebla

El incidente ocurrió la noche del 28 de diciembre, cuando médicos externos quienes habían participado en procedimiento quirúrgico ubicaron a varias personas consumiendo alcohol en la zona de vestidores.

Graban Presunta Agresión de Médico a Usuario en Hospital IMSS

La situación escaló hasta convertirse en acto de agresión física, generando preocupación sobre la seguridad del personal.

Noticia relacionada: Paciente en Estado Crítico Es Ignorado en un Hospital de Puebla

IMSS investiga presunto consumo de alcohol y pelea en el Hospital La Margarita de Puebla

Al respecto la Delegación Estatal del IMSS emitió comunicado en el que señala que inició la investigación inmediata para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, además de reforzar la observancia del Código de Conducta, el trato digno y el profesionalismo.

Reitera que no tolerará conductas que contravengan la normatividad y los principios éticos, además dio a conocer que el trabajador externo que resultó afectado por los hechos, recibió atención médica en el servicio de Urgencias, sin que se identificaran lesiones de gravedad.

Recuerda que para cualquier queja o denuncia al IMSS en Puebla, puedes comunicarte al teléfono general 01800-623-23-23 en la opción 6, también puedes enviar un correo electrónico a denuncia.enlinea@imss.gob.mx o acudir presencialmente a una subdelegación cercana; Estos reportes son canalizados a la Secretaría de la Función Pública para buscar una solución y posibles sanciones.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

MCS