Recuperan Tres Vehículos Robados Mediante Red de Vigilancia en Puebla

La Policía Estatal de Puebla logró la recuperación de vehículos con reporte de robo, así como la detención de cuatro presuntos responsables de dicho delito.

A través del monitoreo permanente de la red de videovigilancia y de la coordinación interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), junto con policías municipales de Puebla y Coronango, recuperó tres vehículos con reporte de robo.

Cuatro presuntos ladrones fueron detenidos en poseción de vehículos robados en Puebla

En una primera intervención policías estatales detuvieron a Alejandro "N" y Antonio "N", en posesión de un automóvil Renault, de color rojo, reportado como robado el pasado 1 de diciembre en el municipio de Puebla.

Mientras tanto en la ciudad de Puebla y con apoyo de autoridades de Tlaxcala, se logró la recuperación de un vehículo Lincoln, de color blanco, que fue robado el 4 de diciembre, así como la detención de Alberto "N" de 55 años.

En Coronango, el trabajo entre las fuerzas estatales y municipales permitió detener a Emmanuel "N", quien conducía una motocicleta Bajaj, color negro, con reporte de robo desde el pasado 11 de noviembre.

Un motociclista fue detectado circulando en una unidad con reporte de robo. Foto: SSP Puebla

El operativo de la SSP, es parte de los esquemas operativos y tecnológicos para dar respuesta oportuna a los reportes de robo de vehículos.

Mujer acusada de robo a negocio fue arrestada en Puebla

A través de la implementación del Operativo "Unidos Por Ti", elementos de la Policía Estatal Turística, fu detenida una mujer identificada como Pilar "N" de 27 años de edad por robo a negocio.

La mujer fue señalada como responsable de sustraer tres relojes inteligentes de un establecimiento del Centro Histórico de Puebla, por lo que fue detenida por la policía.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) exhorta a posibles víctimas de esta persona a reconocerla y emitir una denuncia en su contra.

