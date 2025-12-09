Muere Mujer Hospitalizada en Puebla por Balazo en la Cabeza y Comando Armado Roba su Cuerpo

Durante la madrugada del lunes 8 de diciembre, fue robado el cadáver de una mujer que estuvo hospitalizada en calidad de desconocida en el hospital de Acatzingo en Puebla, por un comando armado que realizó disparos para llevarse los restos humanos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que la persona perdió la vida en el nosocomio a causa de las lesiones que sufrió por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Recuperan Cuerpo Sin Vida de Mujer que Fue Robado en Puebla

Roban con violencia cadáver de mujer que perdió la vida por herida de bala en la cabeza en Acatzingo, Puebla

Después de las diligencias ministeriales correspondientes en el hospital de Acatzingo, una funeraria procedía al traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital del Estado, cuando la unidad fue interceptada por varias camionetas con sujetos armados.

Los hombres realizaron detonaciones para llevarse la unidad y el cuerpo de la mujer de quien se desconoce la identidad.

Noticia relacionada: Confirman Causas de Muerte de la Mujer Abandonada en un Carrito de Supermercado en Puebla

Recuperan cuerpo sin vida robado de una mujer en el hospital de Acatzingo, Puebla

La Fiscalía de Puebla en coordinación con corporaciones de seguridad estatal y municipal, implementó operativos de búsqueda en la zona, y se logró ubicar y recuperar tanto el vehículo como el cuerpo de la víctima.

Los restos humanos de la mujer fueron trasladados al Semefo para la necropsia de ley y demás diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, del robo del cadáver de una mujer en Puebla.

Historias recomendadas:

Con información de FGE

JAPR