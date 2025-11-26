Tráiler que Transportaba Flores Vuelca en Carretera de Tlaxcala; Hay un Muerto

La madrugada de este miércoles 26 de noviembre de 2025, un trágico accidente cobró la vida de Daniel “N”, conductor de un tráiler en la carretera Tlaxcala–Apizaco, a la altura de la zona conocida como El Molinito.

La pesada unidad, que transportaba flores procedente de Veracruz con destino a Villa Guerrero, en el Estado de México, terminó volcada sobre la cinta asfáltica.

Noticia relacionada: Muere Familia en Fuerte Accidente tras Escapar de Presunto Intento de Asalto en Tlaxcala

Fallece Daniel “N”, conductor de tráiler tras volcadura en carretera Apizaco-Tlaxcala

El operador, identificado como Daniel “N”, de aproximadamente 25 años de edad, quedó prensado dentro del tráiler tras perder el control.

Las primeras líneas de investigación señalan que el joven se quedó dormido mientras transitaba por la carretera Tlaxcala-Apizaco, lo que provocó la volcadura y el fatal desenlace.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, paramédicos, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, agentes del Ministerio Público y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), quienes realizaron el rescate del cuerpo y comenzaron con las diligencias correspondientes.

La vialidad permaneció cerrada en ambos sentidos durante varias horas para permitir las labores de retiro del tráiler, el levantamiento de restos del cargamento y la limpieza del asfalto.

El tránsito de la carretera Tlaxcala-Apizaco fue restablecido de manera gradual conforme avanzaron los trabajos.

El cuerpo del conductor quedó atorado en la unidad. Foto: Franco Arteaga | N+

Vuelca unidad de la ruta 11 en la colonia El Carmen de Puebla; Hay 10 lesionados

Un fuerte accidente en la Colonia El Carmen de Puebla capital dejó como saldo más de 10 personas lesionadas; la unidad 25 de la Ruta 11 chocó y se volcó con pasajeros a bordo en el cruce de la 2 sur y 23 oriente.

La mañana de este miércoles ocurrió un aparatoso percance donde un vehículo de la marca Audi color gris plata estuvo involucrado.

Accidente de Combi de la Ruta 11 del Transporte Público en Calle 2 Sur de El Carmen Puebla

De acuerdo con los primeros reportes uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

GMAZ