Se Derrumba Ladera de un Cerro sobre un Camino en la Sierra Norte de Puebla

La tarde de este martes 2 de diciembre de 2025 se registró el derrumbe de la ladera de un cerro sobre el camino que lleva a San Martín del Progreso, comunidad del municipio de San Felipe Tepatlán, en la Sierra Norte de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el material desprendido que originó dicho siniestro obstruía ambos carriles de circulación, por lo que se necesitó realizar labores de liberación con maquinaria.

Se derrumba ladera sobre camino a San Martín del Progreso en San Felipe Tepatlán, Puebla

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla atendió el reporte de un derrumbe en el camino a San Martín del Progreso, comunidad del municipio de San Felipe Tepatlán.

En conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, Bomberos, Protección Civil Municipal y la Policía Municipal realizaron labores de contención y aseguramiento de la zona.

Con el apoyo de maquinaria se retiró el material, por lo que el paso quedó totalmente liberado, de tal forma que se restableció la circulación y se eliminaron riesgos para la población.

Deslizamiento de tierra obstruyó camino en Cuautempan, Puebla

El pasado 27 de noviembre se registró un deslizamiento de tierra en el camino entre las comunidades de Totomoxtla y Tlamaxca del municipio de Cuautempan en la Sierra Norte de Puebla.

De inmediato elementos de la Protección Civil del Estado de Puebla se movilizaron hasta el punto para iniciar los trabajos de liberación de la vialidad.

Al cabo de un rato, la dependencia informó que se había logrado habilitar un carril para el paso de los vehículos. Sin embargo, el personal continuó con los trabajos para la liberación del camino en su totalidad.

