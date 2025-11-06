Encuentran a Dos Niñas Lesionadas con Cables y Mordidas en Puebla; Los Padres Fueron Detenidos

La pareja conformada por Melitón "N" y Rosalba "N" fueron aprehendidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) como probables responsables del delito de violencia familiar en agravio de sus dos hijas menores de edad, cometido en la colonia La Loma de la ciudad de Puebla.

Este 6 de noviembre las autoridades confirmaron la detención de los presuntos responsables de las agresiones de dos niñas de ocho y cuatro años de edad quienes presentaban diversas lesiones en sus cuerpos.

Las investigaciones por este caso comenzaron desde el 20 de diciembre de 2024 luego de que se reportara el hallazgo de una menor de ocho años que se encontraba encerrada y presentaba visibles signos de violencia física en una vivienda ubicada en la colonia antes referida.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron una carpeta de investigación para dar con los responsables de estas agresiones, por lo que se comenzó a indagar sobre la situación familiar que vivía.

Gracias a las averiguaciones, las autoridades pudieron constatar que ambos progenitores dejaban a sus dos hijas solas durante gran parte del día, dejando a cargo a la mayor de ellas y con la responsabilidad de llevar a cabo las labores domésticas. Además, lograron comprobar indicios de maltrato físico reiterado en contra de las menores, quienes presentaban lesiones producidas por golpes con cables y mordidas.

Luego de las pruebas recabadas se obtuvo una orden de aprehensión en contra de Melitón "N" y Rosalba "N" que se llevó a cabo a casi un año después de este suceso; Los señalados fueron puestos a disposición de un Juez de Control quien determinara o no su responsabilidad en el delito de violencia familiar para que paguen conforme lo dicte la ley.

Cabe mencionar que, de enero a septiembre de 2025 la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió ocho mil 879 carpetas de investigación de las cuales siete mil 929 son por violencia familiar, 379 por incumplimiento de obligaciones de asistencia y 571 por otros delitos similares.

