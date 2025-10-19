Tres Niñas Regresan con su Madre después de Casi Tres Años Privadas de la Libertad en Puebla

Después de casi tres años de logró la recuperación de tres menores de edad identificadas como Erika Aitana, Madisson Scarlett, y una más que no fue registrada al nacer, que permanecieron separadas de su mamá víctima de violencia familiar en San Pedro Cholula, Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que las niñas se encuentran bajo el resguardo y protección de su madre, quien cuenta con la custodia legal otorgada por la autoridad judicial competente.

Las acciones implementadas por la Fiscalía de Puebla permitieron acotar las posibilidades de ocultamiento de las menores y hacer posible su recuperación.

¿Dónde estuvieron las hijas de Ana Karen Rodríguez durante casi tres años?

La madre de las víctimas mantuvo una relación de concubinato durante cinco años con Erick "N" con quien procreó tres niñas. En marzo de 2023, promovió un juicio familiar que concluyó con la asignación de la guardia y custodia de las menores a su favor, ordenando al padre su entrega inmediata.

Ese mismo año NMás Puebla documentó el caso y entrevistamos a Ana Karen Rodríguez, quien narró en exclusiva las agresiones y la privación de la libertad de las niñas de las que fueron víctimas.

A pesar de la resolución judicial el padre de las tres menores se negó a cumplir con la orden. Por su parte la agraviada denunció que desde noviembre de 2022 no veía a sus hijas, por lo que el masculino fue detenido en junio de 2023 por los delitos de violencia familiar, violencia vicaria y sustracción de menores, sin embargo, las menores coninuaban desaparecidas.

Erick "N" impidió contacto de sus hijas con su mamá durante casi tres años en Puebla

Presuntamente Erick "N" con apoyo de sus padres, José Francisco "N" y Blanca Patricia "N", continuaron ocultando a las tres niñas impidiendo el contacto con su madre. En 2024, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente por sustracción de menores y violencia vicaria en contra de los abuelos paternos de las niñas, siendo detenidos y vinculados a proceso por su probable responsabilidad en ambos delitos.

Mientras tanto las menores quedaron al cuidado de los hermanos de Erick "N" y posteriormente de Jessica "N", pareja sentimental del sujeto quien también fue detenida en el curso de la investigación.

Hoy las tres menores reciben atención por parte del personal especializado en trabajo social y psicológico, garantizando su bienestar integral tras la recuperación.

Tres Menores Privadas Libertad Fueron Recuperadas y Reintegradas con su Madre

Regresan a casa tres niñas después de tres años privadas de la libertad por la familia de su papá en Puebla

Erika Aitana, Madisson Scarlett y la menor que no fue registrada antes de la privación de la libertad, ahora se encuentran bajo el cuidado de su madre Ana Karen Rodríguez, quien cuenta con todo el respaldo jurídico necesario para ejercer plenamente la custodia y protección de sus hijas.

Todo lo anterior, se derivó después de 45 actos de investigación y 15 cateos, 11 de ellos en los municipios de Puebla y San Pedro Cholula, extendiendo las diligencias a otras entidades como Tlaxcala, donde se realizaron 4 cateos adicionales.

