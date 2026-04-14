Detienen a Tres Sujetos por Presunto Robo de Material y Documentos Electorales en Puebla

Este martes 14 de abril de 2026 se dieron a conocer las vinculaciones a proceso de Félix “N”, Malinali “N” y Herminio “N” por presuntos delitos electorales cometidos en el municipio poblano de Ixtepec.

Los imputados ingresaron al inmueble que fungía como sede del Consejo Municipal Electoral, ubicado en la colonia Centro de dicho municipio y se llevaron material y documentos electorales.

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Vinculan a proceso a tres sujetos por delitos electorales en Ixtepec, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Félix “N”, Malinali “N” y Herminio “N”, por su probable responsabilidad en el delito electoral consistente en el apoderamiento de materiales y documentos públicos electorales.

De acuerdo con las indagatorias, el 4 de junio de 2024, alrededor de las 15:30 horas, los imputados ingresaron al inmueble que fungía como sede del Consejo Municipal Electoral de Ixtepec, ubicado en la colonia Centro de dicho municipio.

En el lugar, sustrajeron diversas cajas tipo maletín de color verde que contenían documentación electoral, así como una caja adicional con material electoral, para posteriormente retirarse del sitio.

Derivado del análisis técnico y jurídico de los datos de prueba recabados, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los tres imputados por su probable participación en estos hechos.

Vinculan a proceso a cinco sujetos por robo de boletas electorales en Tlapanalá, Puebla

El pasado 3 de febrero cinco sujetos fueron vinculados a proceso por el delito de apoderamiento de documentos públicos electorales, en el municipio de Tlapanalá en Puebla. Los presuntos responsables robaron con violencia las boletas electorales de una escuela.

Aseguran Auto con Material Electoral en Atlixco, Puebla

El pasado 4 de junio de 2024, los hoy indiciados ingresaron al Centro de Educación Preescolar Indígena “Gabriela Mistral”, donde se encontraban instaladas las casillas para el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2023-2024 y cometieron el robo para después darse a la fuga.

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Con información de N+

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