Vinculan a Proceso a Mujer que Obstaculizó la Entrega de Material Electoral en Puebla

Este lunes 22 de diciembre de 2025 se dio a conocer la vinculación a proceso y la imputación de prisión preventiva contra Gabriela “N”, presunta responsable de un delito electoral cometido en un inmueble del municipio de Teotlalco, Puebla.

La hoy imputada fue detenida previamente en el estado de Morelos, por lo que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) tuvo que trabajar en conjunto con su similar morelense para poder avanzar en este proceso legal.

Vinculan a proceso a Gabriela “N” por ser presunta responsable de un delito electoral en Teotlalco, Puebla

La FGE Puebla informó este lunes que se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Gabriela “N”, señalada como probable participante en un delito electoral en el municipio antes mencionado.

Los hechos se registraron el 4 de junio de 2021, en el inmueble ubicado en el municipio de Teotlalco, donde se encontraba instalada la sede del Consejo Municipal Electoral; en dicho lugar se desarrollaban actividades relacionadas con la entrega de material y documentación electoral a funcionarios de casilla, con motivo de la jornada electoral programada para el 6 de junio del mismo año.

La imputada, en compañía de un grupo de personas, presuntamente arribó al sitio e impidió el acceso de los funcionarios electorales al interior del inmueble, obstaculizando el desarrollo de las actividades propias de su encargo.

Gabriela “N” fue detenida en Morelos por un presunto delito electoral en Teotlalco, Puebla

Como resultado de las investigaciones, se identificó a Gabriela “N”, como presunta partícipe en los hechos, quien se tuvo conocimiento que se encontraba en el estado de Morelos, por lo que se solicitó la orden de aprehensión correspondiente misma que fue cumplimentada en colaboración con la Fiscalía de aquella entidad.

Con base en los datos de prueba aportados por la FGE Puebla, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.

Con información de FGE Puebla

