Aquí Debes Llevar tu Árbol de Navidad para Reciclarlo y Recibir un 2x1 en un Zoológico de Puebla
N+
Este 2026 recicla tu árbol de navidad en cualquiera de estos cinco Centros de Acopio y recibe una promoción de 2x1 para entrar a un zoológico.
Terminan los festejos navideños y decenas de familias comienzan a retirar su árbol de navidad natural, pero ¿Qué pueden hacer con ellos? En N+ te decimos dónde deben llevarlos para que se puedan reciclar y además, recibir una promoción de 2x1 en entradas para un zoológico de Puebla en este 2026.
El Ayuntamiento de la ciudad de Puebla inició la campaña "Verde Navidad" que tiene el fin de fomentar el reciclaje de árboles naturales para fortalecer el cuidado del medio ambiente.
A partir del 6 de enero y hasta el 15 de febrero de 2026, los ciudadanos podrán llevar los árboles navideños a los Centros de Acopio autorizados. El material recolectado será procesado para la elaboración de composta y otros insumos ecológicos, los cuales serán utilizados en acciones de reforestación y mantenimiento de áreas verdes en la ciudad.
¿Dónde llevar un árbol natural de navidad para reciclar? Cinco Centros de Acopio
Estos son cinco lugares en Puebla a dónde pueden llevar los árboles naturales que se usaron para navidad y así ayudar al medio ambiente.
Centro de conservación animal
Horario: Lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas
Ubicación: Carretera al Oasis No. 17302 Int. 22, Col. Africam, Puebla
Organismo Operador del Servicio de Limpia
Horario: Lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas, sábados y domingos, de 08:00 a 13:00 horas
Ubicación: Blvd. Valsequillo 237, San Baltazar Campeche (junto a Bomberos Valsequillo)
Parque Ecológico
Horario: Lunes a miércoles, de 10:00 a 17:00 horas
Ubicación: Interior del Parque Ecológico, 35 Oriente 2403, Col. Santa Mónica
(Acceso por la 35 Oriente)
Parque Centenario Laguna de Chapulco
Horario: Lunes a domingo, de 08:00 a 18:00 horas
Ubicación: Anillo Periférico Ecológico LBA19, San Francisco Totimehuacan
Parque Benito Juárez
Horario: Lunes a domingo, de 08:00 a 18:00 horas
Ubicación: Blvd. Héroes del 5 de Mayo, Carmen Huexotitla
Entradas 2x1 en zoológico de Puebla para quienes lleven un árbol natural de navidad en los Centros de Acopio este 2026
Es importante mencionar que los árboles deberán entregarse sin adornos, luces, clavos y preferentemente sin base plástica, para que el proceso sea más ágil y seguro.
Como incentivo a la participación ciudadana, quienes entreguen estos árboles recibirán un cupón 2x1 para visitar el Parque de Conservación Animal ubicado en Valsequillo, Africam Safari o Arboterra.
Con información de Cristóbal Lobato.
MCS