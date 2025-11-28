Transporte Público Atropella a Pareja de Extranjeros de la Tercera Edad en el Centro de Puebla

Una pareja de adultos mayores fueron atropellados por una unidad de transporte público de la ruta 24 en la calle 4 Sur a la altura de la Avenida 9 Oriente en el Centro Histórico de Puebla.

Una mañana accidentada este 28 de noviembre en el corazón de la capital poblana; Dos personas de la tercera edad fueron embestidas por la unidad 34 de la ruta antes referida.

Las víctimas fueron un hombre y una mujer de nacionalidad extranjera, quienes terminaron tendidos en el pavimento luego de ser impactados por el vehículo tipo combi.

De inmediato un grupo de testigos del accidente se acercaron para auxiliar a los afectados y solicitaron el apoyo del cuerpo de emergencias.

De acuerdo con los presentes, las personas de la tercera edad iban cruzando y fueron impactados por la combi que dio vuelta a la 9 Oriente con sentido al Boulevard 5 de Mayo; esto mencionó Francisco, uno de los testigos.

Los dos señores iban a medio camino iba atrás de ellos y vi la combi muy dispuesta a pasar y dije no va a parar no paró y los atropelló y al señor le pasó las llantas encima de las piernas la señora como sea pudo doblar las piernas para que no le tocara.

Cabe destacar que las personas intentaron comunicarse con las víctimas, pues solamente hablaban inglés y aparentemente estaban de visita en la entidad.

Al lugar arribo la Policía Municipal para resguardar la zona y asegurar al presunto responsable del atropellamiento; Minutos más tarde llegaron paramédicos para brindarles atención prehospitalaria a los afectados.

La calle 4 Sur fue abanderada para evitar otro percance vehicular mientras que se realizaban las diligencias correspondientes; Se exhorta a los automovilistas a manejar con precaución y de ser posible, evitar la zona.

Este accidente sucedió a tan solo unos minutos de diferencia de otro atropellamiento en el Centro Histórico de Puebla, en donde dos mujeres resultaron lesionadas.

Dos mujeres atropelladas en el Centro Histórico de Puebla tras vuelta inadecuada

El conductor del automóvil particular dio una vuelta de manera inadecuada y arrolló a madre e hija en el cruce de la 2 Norte y 2 Oriente a solo unos metros del zócalo de la ciudad; Ambas tuvieron que ser trasladadas a un hospital debido a sus lesiones.

El presunto responsable del atropellamiento quedó detenido por las autoridades; Estos hechos reflejan la falta de precaución por parte de conductores en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

