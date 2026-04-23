Abandonan Dos Cuerpos con Impactos de Bala en un Automóvil en Nicolás Bravo, Puebla

La mañana de este jueves 23 de abril, dos hombres fueron localizados sin vida al interior de un automóvil Honda color gris, en un paraje cercano a la carretera federal Tehuacán–Orizaba, a la altura de la Capilla de Tochapa, en el municipio de Nicolás Bravo.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas presentaban impactos de arma de fuego en la localidad de Azumbilla, por lo que no se descarta un hecho de carácter delictivo.

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Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Nicolás Bravo y Policía Estatal, quienes realizaron el acordonamiento de la zona.

Posteriormente, arribó personal del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad en el área. Minutos más tarde, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizaron las diligencias de levantamiento de los cuerpos y recolección de indicios.

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Cabe destacar que durante este año, la región de Nicolás Bravo y sus alrededores han registrado diversos hechos violentos, principalmente relacionados con ataques armados y hallazgos de personas sin vida.

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Los hechos violentos en la zona, ha generado preocupación entre habitantes y transeúntes de la zona de Azumbilla. Las víctimas del hallazgo de este jueves no han sido identificadas.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR