Lluvia Provoca Dos Deslaves en una Carretera de Puebla; Hay Cierres Parciales de Circulación

La tarde de este lunes 6 de enero de 2026 se reportaron dos deslaves ocasionados por una fuerte lluvia en dos puntos distintos de la carretera Pachuca-Tuxpan, ambos en el estado de Puebla.

A los lugares de los desgajamientos acudieron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes acordonaron las áreas afectadas y realizaron cierres parciales de circulación para evitar una tragedia mayor.

Reportan dos deslaves en la carretera Pachuca-Tuxpan de Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este lunes cuando se reportó el primer deslave de talud sobre la carpeta asfáltica, cerca del kilómetro 092+000 de la carretera Pachuca-Tuxpan con dirección a la capital hidalguense.

Minutos después se dio a conocer que sobre la misma arteria vial, en el carril con dirección a Puebla se registró el desprendimiento de la carpeta asfáltica a la altura del kilómetro 140+300.

En ambos casos llegaron a los sitios siniestrados elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes acordonaron las respectivas áreas afectadas y realizaron cierres parciales de circulación para evitar algún accidente.

Deslizamiento de tierra cerró camino entre comunidades de Cuautempan, Puebla

El pasado 27 de noviembre de 2025 se registró un deslizamiento de tierra en el camino entre las comunidades de Totomoxtla y Tlamaxca del municipio de Cuautempan en la Sierra Norte de Puebla.

El deslave obstruyó el paso por completo en la vialidad por lo que las autoridades tuvieron que movilizarse con maquinaria al lugar de los hechos para iniciar los trabajos y liberarla lo más pronto posible.

Mujer Muerta por Deslave en Huehuetla en Sierra Norte de Puebla

De inmediato elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla se movilizaron hasta el punto para iniciar los trabajos de liberación de la vialidad.

