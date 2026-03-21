Poblanos Celebran el Equinoccio 2026 en Cholula ¿A qué Hora se Presentan Los Ángeles Azules?
N+
Visitantes de la zona arqueológica en el Pueblo Mágico de Cholula participan en rituales y limpias para celebrar el Equinoccio 2026.
COMPARTE:
Este fin de semana ha sido de vital importancia para los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, ya que están celebrando en conjunto el Festival Equinoccio 2026, evento con el que se recibe a la primavera.
En N+ Puebla te detallamos la manera en la que cholultecas y visitantes están recibiendo esta estación del año en la zona arqueológica de este Pueblo Mágico, y sobre todo los requerimientos para acceder al concierto de Los Ángeles Azules y La Sonora Dinamita este sábado.
Visitantes participan en rituales y limpias durante el Festival Equinoccio 2026 en Cholula, Puebla
Durante este fin de semana locales y visitantes del Pueblo Mágico de Cholula han participado en diferentes actividades como parte de las celebraciones del Festival Equinoccio 2026.
Noticia relacionada: Festival Equinoccio 2026 en San Andrés Cholula, Puebla ¿Qué Artistas Invitados Llegarán?
Se pueden observar a grupos de personas subir a la pirámide, al pie de la Capilla de la Virgen de los Remedios donde participan en rituales y limpias para recargar energías, mismos que se realizan en el lugar desde la época prehispánica.
Asimismo se han impartido pláticas por parte de arqueólogos y especialistas sobre el equinoccio y la forma en que nuestros antepasados lo aprovechaban, además de que la noche del viernes se pudo disfrutar el concierto del Grupo Marca Registrada.
Concierto de Los Ángeles Azules y la Sonora Dinamita en el Festival Equinoccio 2026 de Cholula, Puebla
Cabe recordar que hoy 21 de marzo de 2026 se realizará el “Ritual a Quetzalcóatl” a las 19:00 horas en el Patio de Altares y después se presentarán de manera gratuita Los Ángeles Azules y La Sonora Dinamita como parte del Festival Equinoccio 2026 en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula.
Por este motivo, las autoridades de este municipio informaron que al recinto estará prohibido ingresar con los siguientes objetos:
- Armas de fuego
- Objetos punzocortantes
- Astas o palos
- Cinturones con hebillas grandes
- Aerosoles
- Explosivos
- Apuntadores láser
Cabe destacar que el Festival Equinoccio 2026 finalizará este domingo realizándose más actividades prehispánicas y de índole holística tanto en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, como en el Parque Soria de San Pedro Cholula.
Historias recomendadas:
- Festival de Equinoccio 2026 en Chignahuapan, Puebla; Una Forma Ancestral de Recibir la Primavera
- Reciben el Equinoccio de Primavera con el "Ritual a Quetzalcóatl"
- Glow México Llega a Puebla: 16 Edificios Brillarán con Arte Lumínico Internacional
Con información de N+
GMAZ