Poblanos Celebran el Equinoccio 2026 en Cholula ¿A qué Hora se Presentan Los Ángeles Azules?

Este fin de semana ha sido de vital importancia para los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, ya que están celebrando en conjunto el Festival Equinoccio 2026, evento con el que se recibe a la primavera.

En N+ Puebla te detallamos la manera en la que cholultecas y visitantes están recibiendo esta estación del año en la zona arqueológica de este Pueblo Mágico, y sobre todo los requerimientos para acceder al concierto de Los Ángeles Azules y La Sonora Dinamita este sábado.

Visitantes participan en rituales y limpias durante el Festival Equinoccio 2026 en Cholula, Puebla

Durante este fin de semana locales y visitantes del Pueblo Mágico de Cholula han participado en diferentes actividades como parte de las celebraciones del Festival Equinoccio 2026.

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Se pueden observar a grupos de personas subir a la pirámide, al pie de la Capilla de la Virgen de los Remedios donde participan en rituales y limpias para recargar energías, mismos que se realizan en el lugar desde la época prehispánica.

Asimismo se han impartido pláticas por parte de arqueólogos y especialistas sobre el equinoccio y la forma en que nuestros antepasados lo aprovechaban, además de que la noche del viernes se pudo disfrutar el concierto del Grupo Marca Registrada.

Concierto de Los Ángeles Azules y la Sonora Dinamita en el Festival Equinoccio 2026 de Cholula, Puebla

Cabe recordar que hoy 21 de marzo de 2026 se realizará el “Ritual a Quetzalcóatl” a las 19:00 horas en el Patio de Altares y después se presentarán de manera gratuita Los Ángeles Azules y La Sonora Dinamita como parte del Festival Equinoccio 2026 en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula.

Actividades del Festival Equinoccio 2026 en Zona Arqueológica de San Andrés y San Pedro Cholula, Puebla

Por este motivo, las autoridades de este municipio informaron que al recinto estará prohibido ingresar con los siguientes objetos:

Armas de fuego

Objetos punzocortantes

Astas o palos

Cinturones con hebillas grandes

Aerosoles

Explosivos

Apuntadores láser

Cabe destacar que el Festival Equinoccio 2026 finalizará este domingo realizándose más actividades prehispánicas y de índole holística tanto en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, como en el Parque Soria de San Pedro Cholula.

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Con información de N+

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