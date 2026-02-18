Dejan de Funcionar Nuevas Escaleras Eléctricas y Elevadores en Vía Atlixcáyotl de Puebla

Las nuevas escaleras eléctricas y elevadores del puente peatonal que atraviesa la Vía Atlixcáyotl que fueron inaugurados hace tres semanas, a finales del mes de enero, han dejado de funcionar de manera parcial.

El anuncio fue realizado este miércoles 18 de febrero de 2026 por la Secretaría de Infraestructura del estado de Puebla, quienes acusan que esta estructura situada a la altura del Cúmulo de Virgo fue vandalizada y presenta daños considerables.

Noticia relacionada: Tendrá Elevadores el Puente Peatonal de la Vía Atlixcayotl en Puebla

Vandalizan escaleras eléctricas y elevadores en la Vía Atlixcáyotl de Puebla

La dependencia informó que los elevadores y escaleras eléctricas en Vía Atlixcáyotl, a la altura de Cúmulo de Virgo y el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fueron vandalizados, por lo que interpondrá la denuncia ante la autoridad correspondiente contra quien resulte responsable.

Las afectaciones corresponden a cristales de elevadores vandalizados, bloqueo de los botones de paro de emergencia en las escaleras eléctricas, y apagado erróneo de la planta generadora eléctrica tras el robo de la llave de encendido.

Personal de la Secretaría evaluó los daños, mismos que ya fueron atendidos, por lo que piden a la ciudadanía a cuidar estos espacios públicos y denunciar cualquier acto de vandalismo que presencien.

Dejará de funcionar por mantenimiento la estructura dañada en la Vía Atlixcáyotl de Puebla

De acuerdo con la autoridad, las escaleras eléctricas ubicadas en el sentido a Atlixco estarán fuera de servicio de manera intermitente por procesos de mantenimiento, en tanto que en el lado de CCU están habilitadas sin contratiempos.

Inician Paso Peatonal sobre Vía Atlixcáyotl de Puebla a Petición de Universitarios

Los elevadores se mantendrán cerrados por protocolo de seguridad, para descartar daños por la desconexión inesperada del suministro de energía y la sustitución de los cristales que fueron grafiteados y rociados con líquido corrosivo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ