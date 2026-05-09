Explosión e Incendio en Cohetería Clandestina Deja Dos Muertos y Cinco Lesionados en Puebla
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Se registra grave accidente con pirotecnia en el municipio de Ajalpan, una mujer y un hombre perdieron la vida y hay otras cinco personas lesionadas.
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Se registró una explosión en una cohetería clandestina en el municipio de Ajalpan, Puebla, la cual desencadenó un incendio que dejó como saldo dos personas sin vida y cinco lesionados.
Al filo de la medianoche del viernes 8 de mayo, ciudadanos reportaron un estruendo en calle Guillermo Prieto Sur, por lo que alertaron al 911. Al sitio acudieron funcionarios municipales junto con pipas para apoyar en las labores de control y mitigación de riesgos.
Vecinos se sumaron a la causa para sofocar las llamas que estaban incontrolables; Con cubetas y mangueras intentaron liquidar el siniestro a pesar del pánico que se vivía en el lugar.
Incendio por explosión de polvorín deja dos muertos y cinco lesionados en Ajalpan, Puebla
Más tarde el Gobierno de Ajalpan confirmó que debido al incendio en el establecimiento clandestino de pirotecnia se reportaron las siguientes pérdidas humanas y personas lesionadas.
Personas fallecidas:
- Susana Gonzales Molotl, de 40 años.
- Juan Ramón Juárez, de 28 años.
Personas lesionadas:
- Ángel Román González, de 3 años.
- Facundo Román Juárez, de 40 años.
- Guadalupe Gil López, de 26 años.
- Silvia Mejía Reyes, de 45 años.
- Emmanuel Barbosa Olavarria, de 24 años.
Con pipas y una motobomba, controlan incendio que dejó a dos personas sin vida en Ajalpan
Además, reconoció el trabajo en conjunto por parte ciudadanos, familiares de los afectados, elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Recalcó que por parte del Ayuntamiento se brindó apoyo con dos pipas de agua y una motobomba. Asimismo, se contó con el apoyo de una pipa particular y la cisterna facilitada por una vecina del lugar.
El Gobierno Municipal expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas mortales y lesionados y refrendó su compromiso de brindar el apoyo necesario ante esta lamentable situación. Además, aseguró que mantendrán contacto directo con las personas afectadas y sus familiares para brindarles el acompañamiento y apoyo correspondiente.
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Con información de N+
MCS