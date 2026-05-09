Explosión e Incendio en Cohetería Clandestina Deja Dos Muertos y Cinco Lesionados en Puebla

Se registró una explosión en una cohetería clandestina en el municipio de Ajalpan, Puebla, la cual desencadenó un incendio que dejó como saldo dos personas sin vida y cinco lesionados.

Al filo de la medianoche del viernes 8 de mayo, ciudadanos reportaron un estruendo en calle Guillermo Prieto Sur, por lo que alertaron al 911. Al sitio acudieron funcionarios municipales junto con pipas para apoyar en las labores de control y mitigación de riesgos.

Vecinos se sumaron a la causa para sofocar las llamas que estaban incontrolables; Con cubetas y mangueras intentaron liquidar el siniestro a pesar del pánico que se vivía en el lugar.

Incendio por explosión de polvorín deja dos muertos y cinco lesionados en Ajalpan, Puebla

Más tarde el Gobierno de Ajalpan confirmó que debido al incendio en el establecimiento clandestino de pirotecnia se reportaron las siguientes pérdidas humanas y personas lesionadas.

Personas fallecidas:

Susana Gonzales Molotl, de 40 años.

Juan Ramón Juárez, de 28 años.

Personas lesionadas:

Ángel Román González, de 3 años.

Facundo Román Juárez, de 40 años.

Guadalupe Gil López, de 26 años.

Silvia Mejía Reyes, de 45 años.

Emmanuel Barbosa Olavarria, de 24 años.

Con pipas y una motobomba, controlan incendio que dejó a dos personas sin vida en Ajalpan

Además, reconoció el trabajo en conjunto por parte ciudadanos, familiares de los afectados, elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Recalcó que por parte del Ayuntamiento se brindó apoyo con dos pipas de agua y una motobomba. Asimismo, se contó con el apoyo de una pipa particular y la cisterna facilitada por una vecina del lugar.

El Gobierno Municipal expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas mortales y lesionados y refrendó su compromiso de brindar el apoyo necesario ante esta lamentable situación. Además, aseguró que mantendrán contacto directo con las personas afectadas y sus familiares para brindarles el acompañamiento y apoyo correspondiente.

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Con información de N+

MCS