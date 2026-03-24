Se Hacían Pasar por Brujos y Pedían un Millón de Pesos por Ayudar a Familiar Enfermo en Puebla

Policías municipales detuvieron a tres personas, un hombre y dos mujeres, por presunta participación en delitos de extorsión y fraude en la localidad de Santiago Miahuatlán, en la región de Tehuacán.

Los detenidos ofrecían supuestos “trabajos espirituales” y aprovechaban situaciones de vulnerabilidad, como enfermedades, para exigir grandes sumas de dinero a sus víctimas.

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Extorsionadores que se hacían pasar por brujos en Santiago Miahuatlán roban más de 200 mil pesos a familia

Recientemente solicitaron hasta un millón de pesos a una familia, bajo el argumento de realizar rituales para curar a una persona enferma terminal. Ante la presión y las amenazas, los afectados reunieron 208 mil pesos, monto que los presuntos responsables aceptaron.

Tras la denuncia, corporaciones de seguridad implementaron un operativo en una hacienda de Santiago Miahuatlán, donde se acordó la entrega del dinero. En el sitio, los agentes lograron la detención de los tres señalados.

Detenidos por Extorsión con Falsos Servicios de Brujería en Santiago Miahuatlán

Un hombre y dos mujeres ofrecían trabajos espirituales a cambio de grandes sumas de dinero en Puebla

Los sujetos fueron trasladados a Tehuacán y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), instancia que realiza las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

Las autoridades no descartan que existan más víctimas, ya que los presuntos extorsionadores tenían el mismo modus operandi en la zona centro de la región, por lo que exhortan a la ciudadanía a denunciarlos.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR