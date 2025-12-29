Este lunes 29 de diciembre de 2025 fueron dadas a conocer las detenciones de cuatro personas presuntamente dedicadas a extorsionar a comerciantes en el municipio poblano de Tehuacán.

Gracias a una llamada oportuna al número de emergencias 9-1-1 y la pronta respuesta de las fuerzas de seguridad, se pudo detener a Paula “N” de 33 años, Carlos “N” de 32 años, Rivaldo “N” de 27 años y Jesús “N” de 22 años.

Detienen a cuatro presuntos extorsionadores de comerciantes en Tehuacán, Puebla

Este lunes, en un operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Municipal de Tehuacán, detuvo a tres hombres y una mujer presuntamente dedicados a extorsionar a comerciantes.

Estas personas fueron identificadas como presuntos integrantes de un grupo dedicado a exigir dinero en efectivo a comerciantes y propietarios de negocios a cambio de permitirles continuar con el desarrollo de sus actividades.

En la intervención policial, además de los cuatro arrestados, se aseguraron una camioneta, una motocicleta, teléfonos celulares, cartuchos útiles, dinero en efectivo y una libreta que contenía nombres.

Es así que Paula “N”, Carlos “N”, Rivaldo “N”, Jesús “N”, así como toda la evidencia decomisada fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para que dé inicio a las investigaciones correspondientes.

Detienen a dos presuntos extorsionadores en el mercado Morelos de Puebla

El pasado 12 de diciembre fueron detenidos dos presuntos integrantes de grupo delictivo en inmediaciones del Mercado Morelos, al oriente de la ciudad de Puebla; Fueron identificados como Braulio "N" alias "El Lápiz" y una menor de edad conocida como "La Pulga".

Los detenidos habrían amenazado y extorsionado a comerciantes de los mercados Morelos, La Victoria, Jorge Murad y la plaza comercial El Campanario; Además de cobrar presuntamente cuotas ilegales y comercializar diferentes tipos de estupefacientes.

Dos Detenidos por Extorsión en Mercado Morelos de Puebla

Durante la intervención, las autoridades ubicaron al menos dos locales en los que según informes preliminares, localizaron armas de fuego, chalecos tácticos, equipo de comunicación y sustancias prohibidas.

