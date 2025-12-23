Detienen por Robo a Supermercado a un Sujeto Cubano en Cuautlancingo, Puebla

Este martes 23 de diciembre de 2025 se dio a conocer la detención de Félix “N”, sujeto de origen cubano, que fue sorprendido en flagrancia robando en un supermercado ubicado en el municipio de Cuautlancingo, Puebla.

El hoy detenido se encontraba en el país de forma ilegal, por lo que las autoridades lo entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM), quien se encargará de su repatriación a su lugar de origen.

Detienen a Félix “N”, sujeto cubano, por robo en supermercado de Cuautlancingo, Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) del municipio de Cuautlancingo detuvo este martes a un hombre de nacionalidad cubana por el delito de robo en flagrancia, cuyo estatus en el país es ilegal.

Los hechos ocurrieron en una sucursal del supermercado Chedraui, cuando Félix “N”, de 20 años de edad, fue descubierto sustrayendo mercancía por los empleados del establecimiento, quienes avisaron a las autoridades.

Los elementos policíacos acudieron a realizar la detención pero ante la falta de formalización de la denuncia por parte del lugar, el sujeto fue entregado al INM quien se encargará de su repatriación a su lugar de origen.

De acuerdo con el masculino, llevaba dos años viviendo en México y laboraba como mesero en un antro del estado de Hidalgo.

Noticia relacionada: Dos Hombres y una Mujer Armados Asaltaron a Pasajeros de Transporte Público en Puebla

Detienen a Cubano en CDMX por Violencia Familiar contra Mujer en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) el pasado 23 de julio en colaboración con autoridades de la Ciudad de México, dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Lázaro Rudy "N", de origen cubano, quien está siendo investigado por su posible responsabilidad en los delitos de violencia familiar y lesiones, en agravio de su pareja sentimental.

Detenido por Asalto en Oxxo de San José Mayorazgo Puebla

Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2024, en un domicilio ubicado en la colonia Los Héroes de Puebla, en la ciudad de Puebla, donde Lázaro Rudy "N", presuntamente amenazó a la hoy víctima con privarla de la vida si intentaba terminar su relación, posteriormente habría tomado un cuchillo y al forcejear, la mujer resultó con lesiones en las manos.

Historias recomendadas:

Con información de SSCyPC Cuautlancingo

GMAZ