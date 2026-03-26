Anuncian la Feria de la Gordita 2026 en Puebla ¿Cuándo y Dónde Habrá Memelas Gratis?

El próximo 8 de abril en la junta auxiliar de La Resurrección de Puebla capital, se llevará a cabo la Feria de la Gordita 2026 en horario de 8:00 a 18:00 horas.

Este año habrá más de 90 cocineras en 75 puestos que regalarán este tradicional platillo a todas las personas que acudan. Miles de personas esperan este día para para reunirse en el norte de la capital y disfrutar de esta gastronomía.

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Regalarán miles de gorditas para los asistentes a la Feria de La Resurrección 2026

La Directora del IMACP, Anel Nochebuena, dijo durante la presentación que la gordita no solo es un alimento, sino que representa memoria, herencia familiar, y es el resultado del conocimiento y manos trabajadoras de generación en generación.

Este año regalarán 8 toneladas de masa para las 250 mil personas que se esperan en el marco la décimo sexta edición de la Feria de la Gordita en la Parroquia de la Resurrección.

La única condición para recibir dos memelas, es la compra de un refresco en los mismos puestos que se instalarán en la Parroquia de La Resurrección.

Habrá talleres para aprender a hacer las memelas en La Resurrección, Puebla

Por su parte el Sacerdote Noé Serrano Castillo dijo que la festividad es propia de La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, donde se celebra la victoria de Jesús sobre la muerte.

Todo Listo para la Feria de la Gordita 2026 en La Resurrección

En el marco de la festividad, habrá diferentes actividades culturales, entre ellas, un taller, en el que aprenderán a elaborar memelas.

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Con información de Cristóbal Lobato

JAPR