Ya Hay Fecha para el Festival de la Cemita 2026 en Puebla ¿Cuándo y Dónde Será?

Una de los eventos con más sabor regresa a Puebla este año, el Festival de la Cemita 2026 llega a la capital poblana con más de 60 variedades de este tradicional platillo. En N+ te decimos cuándo y dónde será este encuentro con acceso gratuito.

Los amantes de la comida poblana no pueden perderse esta octava edición que promete ser una de las mejores debido a que no sólo habrá comida, también ofertaran diferentes actividades para todas las edades; Habrán 50 horas de espectáculo y 20 horas de cultura.

40 expositores y 30 países invitados en el Festival de la Cemita 2026

Disfruta con tu pareja, amigos o en familia del sabor a mano de más de 40 expositores quienes llegan con cemitas de todos los tamaños y con ingredientes tradicionales o exóticos como el chapulín y carne de cocodrilo.

Así se Vivió el Festival de la Cemita 2025 en Puebla

Además, para aquellos que disfrutan de los platillos internacionales, habrán 30 países invitados quienes también mostrarán su variedad en gastronomía.

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¿Cuándo y dónde será el Festival de la Cemita 2026 de Puebla?

El Festival de la Cemita 2026 8va edición se llevará acabo del 1 al 5 de mayo en el Parque del Carmen a solo unos metros del Centro Histórico de Puebla; La entrada es gratuita y podrán asistir a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Además de este delicioso platillo, habrá música en vivo, danzas y mucho más por lo que se espera una gran afluencia de poblanos y turistas. Cabe resaltar que el martes se llevará acabo el Desfile 5 de Mayo por lo que se espera una gran participación en este evento.

Hasta el momento no han dado a conocer la cartelera del programa completo de este festival, pero se espera que días previos al arranque, sean compartidos a través de sus redes sociales.

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Con información de N+

MCS