Ya Hay Fecha para el Festival de la Cemita 2026 en Puebla ¿Cuándo y Dónde Será?
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Más de 40 expositores y 30 países invitados ofertarán hasta 65 variedades de sabores en el Festival de la Cemita Octava Edición en Puebla.
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Una de los eventos con más sabor regresa a Puebla este año, el Festival de la Cemita 2026 llega a la capital poblana con más de 60 variedades de este tradicional platillo. En N+ te decimos cuándo y dónde será este encuentro con acceso gratuito.
Los amantes de la comida poblana no pueden perderse esta octava edición que promete ser una de las mejores debido a que no sólo habrá comida, también ofertaran diferentes actividades para todas las edades; Habrán 50 horas de espectáculo y 20 horas de cultura.
40 expositores y 30 países invitados en el Festival de la Cemita 2026
Disfruta con tu pareja, amigos o en familia del sabor a mano de más de 40 expositores quienes llegan con cemitas de todos los tamaños y con ingredientes tradicionales o exóticos como el chapulín y carne de cocodrilo.
Además, para aquellos que disfrutan de los platillos internacionales, habrán 30 países invitados quienes también mostrarán su variedad en gastronomía.
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¿Cuándo y dónde será el Festival de la Cemita 2026 de Puebla?
El Festival de la Cemita 2026 8va edición se llevará acabo del 1 al 5 de mayo en el Parque del Carmen a solo unos metros del Centro Histórico de Puebla; La entrada es gratuita y podrán asistir a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.
Además de este delicioso platillo, habrá música en vivo, danzas y mucho más por lo que se espera una gran afluencia de poblanos y turistas. Cabe resaltar que el martes se llevará acabo el Desfile 5 de Mayo por lo que se espera una gran participación en este evento.
Hasta el momento no han dado a conocer la cartelera del programa completo de este festival, pero se espera que días previos al arranque, sean compartidos a través de sus redes sociales.
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Con información de N+
MCS