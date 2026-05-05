Así Fue la Riña Previo al Concierto de Alemán en la Feria de Puebla 2026; Hubo Dos Detenidos

Momentos de tensión se vivieron previo al concierto gratuito de Alemán en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2026, debido a una riña por la que hubo la detención de dos personas.

El pasado 30 de abril el famoso rapero Alemán se presentó ante cientos de asistentes en la zona de Los Fuertes con motivo a la gran fiesta poblana, el fervor entre sus fans aumentó y minutos antes de comenzar se desató una pelea.

Captan momentos de tensión por riña en previo a concierto de Alemán en Puebla

Al menos dos personas escalaron las ofensas verbales a golpes y empujones para poder ingresar a ver al cantante, por lo que autoridades de seguridad se movilizaron hacia la zona del conflicto.

De acuerdo con algunos espectadores, el enfrentamiento generó que, por algunos momentos, los accesos al Teatro del Pueblo estuvieran cerrados. En tanto, cuerpos de seguridad en la feria de puebla intervinieron y lograron el aseguramiento de dos personas.

Riña en Feria de Puebla Previo a Concierto de Alemán Deja a Un Detenido

Pese al enfrentamiento, el show del rapero Alemán continúo en la plaza La Victoria en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe y brindó un gran espectáculo para los amantes del Hip-Hop y Trap en México

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Tiran rejas de seguridad en el concierto de Calvin Harris en la Feria de Puebla 2026

Entre los shows con más afluencia en la Feria de Puebla 2026 destaca el concierto de Calvin Harris que se llevó acabo este domingo 3 de mayo en el Teatro del Pueblo.

La fila para poder a ver a este DJ escocés comenzó desde un día anterior, miles de fans esperaban este espectáculo con gran emoción y finalmente la espera terminó a las 23:00 horas.

La gente saltaba y gritaba ante su presentación que terminó en una fiesta monumental acompañada de pirotecnia, luces y explosiones de humo.

La multitud de gente incluso tiró rejas de seguridad para poder estar más cerca del artista internacional y poder bailar sus canciones como "One Kiss", "Summer", "This Is What You Came For" entre otros.

A pesar de empujones entre los fans, las autoridades no reportaron algún incidente mayor por lo que la presentación se llevó a cabo con éxito.

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Con información de N+

MCS