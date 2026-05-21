Familia de Blanca Adriana Vázquez Montiel y Fiscalía de Tlaxcala Confirman su Muerte

La familia Vázquez Montiel confirmó que la persona localizada al fondo de una zanja de la calle 4 norte del municipio de Altzayanca, Tlaxcala, corresponde al de Blanca Adriana Vàzquez Montiel.

A las afueras del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía de Tlaxcala, su madre, esposo y hermano, confirmaron el lamentable deceso.

Confirmado: Pruebas Periciales Determinan que Cuerpo Hallado en Tlaxcala es de Blanca Adriana Vázquez Montiel

Informaron que en próximas horas el cuerpo será entregado a la familia quien decidirá si Blanca Adriana es trasladada a su natal Huauchinango o Puebla capital.

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Familiares y amigos agradecieron la búsqueda y la solidaridad de la sociedad

El Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de tlaxcala confirmó que el cuerpo hallado esta mañana en la localidad de Altzayanca corresponde a la mujer que ingresó a la clínica Detox en Puebla, y fue reportada como desaparecida el lunes 18 de mayo.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia informó que fueron realizados los protocolos correspondientes como levantamiento del cuerpo y diligencias de ley.

La dependencia estatal adelantó que las investigaciones continuarán para esclarecer el hecho y ejercer acción legal contra quien o quienes resulten responsables.

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El Gobierno de Puebla envió condolencias a la familia de Blanca Adriana Vázquez Montiel, tras confirmarse su fallecimiento Reiteró su compromiso para colaborar con las corporaciones de seguridad con el fin de esclarecer el hecho.

Por lo anterior, pidió aplicar la perspectiva de género a las agencias investigadoras de Puebla y Tlaxcala.

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Con información de N+

JAPR