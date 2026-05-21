¿Quién Es la Doctora que Intervino a Blanca Adriana en Puebla? Esto se Sabe de la Clínica

La mañana de este jueves 21 de mayo se informó sobre la localización sin vida de una mujer con las características físicas de Blanca Adriana Vázquez Montiel, la mujer desaparecida tras acudir a la clínica Detox de Puebla. Mientras tanto, la doctora responsable está prófuga de la justicia.

De acuerdo a reportes policiales la víctima estaba envuelta en una bolsa de color negro en un canal de agua ubicado en la calle 4 Norte, camino a Xarero, en la comunidad de Santiago en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala.

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La coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJ) y la Fiscalía de Puebla (FGE) logró determinar que el cadáver coincidía con señas particulares de Blanca Adriana Vázquez Montiel, la mujer que acudió a la clínica de belleza para valoración.

Clínica Detox operaba de forma clandestina en Puebla: La doctora y cómplices están prófugos

Durante las labores de investigación se reveló que la doctora Diana Alejandra “N”, no cuenta con cédula profesional registrada ante las autoridades para realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos.

La presunta responsable aparece en un video difundido en redes sociales, donde explica el funcionamiento del instrumento que utiliza para la intervención quirúrgica de liposucción, asegurando que no hay riesgo para el paciente.

Además, en entrevista para N+, el hijo de Blanca Adriana mencionó que no tienen certeza del nombre de la mujer responsable, pues presuntamente ha operado en la ilegalidad utilizando identidades diferentes.

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Por otra parte se detectaron irregularidades relacionadas con el establecimiento; la Clínica Detox de Calzada Zavaleta operaba de manera clandestina, pues no contaba con registros sanitarios oficiales de la Secretaría de Salud y el edificio donde se alberga es habitacional, y no comercial.

La Fiscalía de Puebla mantiene operativos conjuntos con las autoridades de Tlaxcala para ubicar y capturar a la presunta médico y a sus cómplices, identificados inicialmente como Diana Alejandra "N", su hijo Carlos "N", y una persona más que aparece en el video del momento cuando ocultan el cuerpo de la víctima.

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Investigan desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel después de un tratamiento estético

La familia de la mujer reportada como no localizada, llegó al municipio de Apizaco en Tlaxcala, donde fueron trasladados los restos del cadáver para realizar el reconocimiento del cuerpo y confirmar que se trata de Blanca Adriana.

Se sabe que la vestimenta y un tatuaje en el cuello de la víctima, corresponden con la mujer que entró a la clínica de belleza en Puebla, y ya no salió por su propio pie.

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Con información de N+

JAPR