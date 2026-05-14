Cierran Calles por Fuga de Gas y Riesgo de Explosión en Puebla

Alrededor del medio día de este jueves 14 de mayo se registró movilización policial y Protección Civil por el reporte de un fuerte olor a gas, en calles de la Colonia Jardines de San Manuel.

De acuerdo con reporte de vecinos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) acordonaron la Avenida Circunvalación en el tramo de la 18 y 22 sur, para realizar las labores de detección de fuga de combustible.

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Controlan fuga de gas en Jardines de San Manuel de Puebla

Protección Civil en conjunto con cuerpos de emergencia y personal especializado se realizaron acciones para supervisar y garantizar la seguridad en la zona. Fue necesario abrir la calle para detectar de donde escapaba el gas natural.

La fuga fue controlada por técnicos de la empresa proveedora, quienes efectuaron las reparaciones correspondientes y llevarán a cabo recorridos preventivos en el área afectada para verificar las condiciones de servicio y reforzar medidas de seguridad.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la fuga de gas; durante varias horas se recomendó a los colones de Jardines de San Manuel, no acercarse al punto.

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Con información de N+

JAPR