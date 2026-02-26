Despiden en Jopala al Guardia Nacional Poblano Fallecido en Cumplimiento de su Deber en Jalisco
N+
El féretro fue cubierto con la bandera de México y escoltado por compañeros en la comunidad de Chicontla, perteneciente a Jopala.
COMPARTE:
Entre aplausos, lágrimas y muestras de respeto, fue recibido en Puebla el elemento de la Guardia Nacional identificado como Juan Vázquez Francisco, quien perdió la vida en cumplimiento del deber.
El féretro, cubierto con la bandera nacional, llegó escoltado por compañeros de la corporación, quienes formaron valla humana para rendirle homenaje.
Llegan restos del sargento Juan Vázquez Francisco a su natal Jopala en Puebla
Familiares, amigos y ciudadanos se congregaron para darle el último adiós, reconociendo su entrega y valentía. El uniformado falleció durante el operativo realizado el fin de semana en Jalisco, en acciones encaminadas a reforzar la seguridad y el combate a la delincuencia.
Hasta el momento, las autoridades a nivel nacional han reiterado el respaldo a la familia y aseguraron que darán seguimiento puntual a las investigaciones correspondientes, luego de los hechos en donde fue abatido el líder criminal apodado "El Mencho".
Noticia relacionada: Gobernador Confirma Muerte de Sargento Poblano de Guardia Nacional en Enfrentamiento de Jalisco
Honran memoria de Guardia Nacional poblano que perdió la vida durante los enfrentamientos en Jalisco
En Jopala, el silencio se apoderó del lugar cuando se realizó el pase de lista y se escuchó el último llamado en su honor, acto solemne que recordó el compromiso de quienes integran las fuerzas federales y arriesgan la vida todos los días por la seguridad del país.
Este jueves 26 de febrero dieron eterna sepultura a los restos de Juan Vázquez Francisco, quien descansará en el panteón local de la comunidad.
Historias recomendadas:
- Reconoce Gobierno de Puebla Presencia de Organización Criminal Originaria de Jalisco
- Recuento de Incendios y Bloqueos en Puebla tras la Muerte de "El Mencho"
- Regresan a Casa 52 Poblanos que Estaban Resguardados en Puerto Vallarta, Jalisco
Con información de Franco Arteaga
JAPR