Despiden en Jopala al Guardia Nacional Poblano Fallecido en Cumplimiento de su Deber en Jalisco

Entre aplausos, lágrimas y muestras de respeto, fue recibido en Puebla el elemento de la Guardia Nacional identificado como Juan Vázquez Francisco, quien perdió la vida en cumplimiento del deber.

El féretro, cubierto con la bandera nacional, llegó escoltado por compañeros de la corporación, quienes formaron valla humana para rendirle homenaje.

Familiares, amigos y ciudadanos se congregaron para darle el último adiós, reconociendo su entrega y valentía. El uniformado falleció durante el operativo realizado el fin de semana en Jalisco, en acciones encaminadas a reforzar la seguridad y el combate a la delincuencia.

Hasta el momento, las autoridades a nivel nacional han reiterado el respaldo a la familia y aseguraron que darán seguimiento puntual a las investigaciones correspondientes, luego de los hechos en donde fue abatido el líder criminal apodado "El Mencho".

Honran memoria de Guardia Nacional poblano que perdió la vida durante los enfrentamientos en Jalisco

En Jopala, el silencio se apoderó del lugar cuando se realizó el pase de lista y se escuchó el último llamado en su honor, acto solemne que recordó el compromiso de quienes integran las fuerzas federales y arriesgan la vida todos los días por la seguridad del país.

Este jueves 26 de febrero dieron eterna sepultura a los restos de Juan Vázquez Francisco, quien descansará en el panteón local de la comunidad.

