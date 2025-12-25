En Plena Nochebuena, un Hombre se Cayó al Fondo de una Barranca del Río Atoyac en Puebla

En plena Nochebuena, movilización de los cuerpos de emergencia permitió salvar la vida de un hombre quien cayó accidentalmente a la barranca del Río Atoyac, en la colonia Ángeles Mayorazgo al sur de la ciudad de Puebla.

La noche de este miércoles 24 de diciembre, vecinos reportaron al 9-1-1 la presencia de una persona lesionada al fondo de la barranca.

De inmediato, rescatistas de la Cruz Roja Puebla y elementos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para iniciar las maniobras de auxilio.

Rescatan a hombre al fondo de una barranca en el Río Atoyac en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien presentaba lesiones menores, sin embargo, la ubicación representaba alto riesgo debido a la profundidad y las condiciones del terreno.

Con el apoyo de cuerdas, equipo especializado y técnicas de rescate vertical, los paramédicos lograron asegurarlo y realizar la extracción sin lastimar al masculino.

Una vez a salvo, fue atendido por paramédicos quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar, debido a que las lesiones no ponían en riesgo su vida, no fue requerido el traslado a un hospital.

El pasado 20 de diciembre el cuerpo de emergencias trabajó en la extracción de un hombre que se encontraba al fondo de una barranca en San Sebastián de Aparicio, Puebla; Lamentablemente no fueron buenas noticias.

Rescatistas de Cruz Roja Ciudad de Puebla realizaron labores de recuperación en coordinación con Protección Civil Municipal y cuerpos de seguridad pública, al valorar a la persona confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Debido al hecho se requirió el apoyo de agentes del Servicio Médico Forense quienes quedaron a cargo para poder recabar las pruebas necesarias y realizar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades competentes realizarán las investigaciones para esclarecer el hecho y dar a conocer si se trató de algún accidente o si la persona fue víctima de algún delito.

Con información de Franco Arteaga

MCS