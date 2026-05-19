Localizan un Hombre Muerto con Herida en el Cuello al Interior de un Domicilio en Puebla
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Al llegar, paramédicos intentaron brindar los primeros auxilios, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.
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La mañana de este martes 19 de mayo fue localizado un joven sin vida al interior de su domicilio ubicado en la colonia Guadalupe Victoria, al norte de la ciudad de Puebla.
La víctima tenía una herida en la yugular, por lo que solicitaron ayuda a cuerpos de emergencia.
Investigan muerte de una persona en domicilio de Colonia Guadalupe Victoria
Al llegar, paramédicos intentaron brindar los primeros auxilios, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.
Policías municipales acudieron a la casa ubicada en la 64 poniente, número 711 para resguardar el inmueble mientras agentes ministeriales llegaron a la zona. La Fiscalía General del Estado (FGE) será la encargada de realizar las investigaciones para conocer la causa de la muerte.
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Con información de Cristóbal Lobato
JAPR