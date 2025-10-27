Un Mecánico Automotriz Fue Asesinado con un Disparo en la Cabeza en Puebla

Un hombre de oficio mecánico automotriz, fue asesinado con arma de fuego la tarde de este lunes 17 de octubre en la Colonia San Antonio Abad de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, minutos antes de las 3 de la tarde sujetos a bordo de una motocicleta color negro arribaron al establecimiento donde laboraba la víctima y dispararon en varias ocasiones.

Noticia relacionada: Muere Interno en Centro de Rehabilitación contra Adicciones de Puebla; Investigan Golpiza

Un hombre murió por disparo en la cabeza en la Colonia San Antonio Abad de Puebla

La víctima, fue identificada como Víctor Hugo "N" y laboraba en un taller mecánico ubicado en la calle 16 de septiembre, esquina con la calle 19 de Enero de la Colonia San Antonio Abad.

Testigos reportaron el incidente a los números de emergencia, por lo que acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y de Protección Civil Municipal (PC).

Ataque Armado Deja a Pareja Muerta en Col Barranca Honda de Puebla

Investigan presunto homicidio de un mecánico automotriz en el local donde trabajaba en Puebla

A pesar de los intentos por brindarle los primeros auxilios, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, pues presentaba herida de bala en la cabeza.

Por lo anterior se impidió el paso vehicular y se acordonó la zona para la asistencia de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), e iniciar las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas; los presuntos responsables huyeron en una motocicleta color negro de la marca Italika.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR