INAH Te Invita a un Recorrido Lleno de Historia y Cultura en Cholula, Puebla ¿Cómo Reservar?

¿Te imaginas conocer la historia de Cholula mientras recorres sus calles? El INAH lanzó una invitación abierta para quien desee explorar más sobre esta ciudad sagrada de Mesoamérica en "Una tarde por los senderos de Cholula, Puebla".

San Andrés y San Pedro Cholula albergan una gran cantidad de historia y cultura, ubicada a solo unos minutos de la capital de Puebla, se ha convertido en uno de los destinos más fascinantes para el turismo local, nacional e internacional.

La imponente Gran Pirámide de Cholula ha sido considerada la base piramidal más grande del mundo y su peculiar Santuario de la Virgen de los Remedios en la cima ha causado gran interés.

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¿Cuándo es el recorrido de Cholula organizado por el INAH?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) invita a la población en general a ser parte de este recorrido este domingo 29 de marzo, en donde descubrirán la historia de este asentamiento sagrado y explorarán algunos de los fascinantes misterios del México antiguo.

También, reconocerán la gran importancia que tuvo Cholula en el comercio, donde gente de toda Mesoamérica se reunía en sus bulliciosos mercados para intercambiar productos.

En este paseo recorrerán también la zona arqueológica con una explicación especial de los vestigios, visitarán el Santuario de la Virgen de los Remedios con información sobre la evangelización y tendrán tiempo de disfrutar de la gastronomía local en la Plaza de La Concordia.

"Una tarde por los senderos de Cholula, Puebla" promete ser un evento vibrante en las calles que albergaban fiestas en honor a los antiguos Dioses y a los Santos Cristianos.

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Reservaciones para "Una tarde por los senderos de Cholula, Puebla"

El cupo para este recorrido organizado por el INAH es con acceso limitado por lo que es necesario realizar una reservación para ser parte del grupo de personas que vivirán este momento único. El viaje sale desde la Ciudad de México este domingo en Parque Undido y regresa al mismo lugar la tarde-noche de ese día.

Para hacer tu reservación debes de mandar un correo a reservaciones@inah.gob.mx o bien hacer una llamada a los teléfonos: (55) 5212 2371- (55) 5553 2365, ahí mismo les podrán dar más información sobre el horario y punto de reunión. Cabe resaltar que este paseo tiene un costo de $900 y no incluye alimentos ni los accesos a los lugares.

No dejes de ser parte de este recorrido lleno de coloridas fachadas, además, terminando el evento, puedes disfrutar de la gastronomía local y de sus artesanías que son reconocidas en todo México.

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Con información de N+

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