Colapsa Techo durante Incendio en una Casa Habitación de Zacatlán, Puebla

La madrugada de este sábado 13 de diciembre de 2025 se registró un incendio al interior de una casa habitación en el municipio de Zacatlán, Puebla, originado en una habitación ocupada como dormitorio.

Las llamas ocasionaron el colapso de una parte del techo en dicho cuarto, lo que obligó a las autoridades no solo a trabajar para sofocar el incendio, sino también para remover los escombros.

Colapsa parte del techo durante incendio en una casa habitación de Zacatlán, Puebla

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla en conjunto con la Policía Estatal Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atendieron el reporte de un incendio en una vivienda del municipio de Zacatlán.

Las autoridades realizaron labores de ataque directo con agua, lo que permitió el control y sofocación total del incendio, el cual afectó un cuarto utilizado como dormitorio, del cuál colapsó parte de su techo.

Tras la remoción de escombros y material combustible, el lugar fue asegurado y se emitieron las recomendaciones correspondientes al propietario.

A pesar de lo aparatoso que se observó el siniestro en la casa ubicada en este Pueblo Mágico, no se reportaron personas lesionadas y el área quedó sin riesgos para la población.

Combaten y controlan un incendio en un domicilio de Puebla capital

El pasado jueves elementos de Protección Civil Municipal de Puebla atendieron y controlaron un incendio en un domicilio de la capital poblana.

La Dirección adscrita a la SSC Puebla recibió una llamada de emergencia reportando el fuego y mandó a algunos de sus integrantes, quienes después de apagarlo realizaron labores para mitigar riesgos en la zona.

Cabe destacar que las autoridades no especificaron en ninguna de sus publicaciones en redes sociales la zona ni la colonia donde ocurrió el siniestro.

Con información de Protección Civil Estatal de Puebla

GMAZ