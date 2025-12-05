Inicio Puebla Cierran Ambos Sentidos de la Autopista Puebla-Tlaxcala por Volcadura e Incendio de una Pipa

Cierran Ambos Sentidos de la Autopista Puebla-Tlaxcala por Volcadura e Incendio de una Pipa

El choque y volcadura de una pipa con combustible provocó la interrupción del flujo vehicular desde la madrugada.

Cierre Total en Autopista Puebla Tlaxcala por Accidente Volcadura Incendio de Pipa con Combustible

Una pipa volcó y derramó combustible con sentido a Tlaxcala. Foto: N+

Durante las primeras horas de este viernes 5 de diciembre ocurrió un fuerte accidente sobre la autopista Tlaxcala-Puebla, que mantiene cerrado el paso a la circulación. Una pipa con combustible volcó y derramó el producto flamable sobre el pavimento.

De acuerdo con primeros reportes la unidad transportaba aceite dieléctrico y el conductor colisionó a la altura del kilómetro 15+000 con sentido a Tlaxcala. Debido al siniestro Protección Civil determinó cerrar el paso en ambos sentidos para las labores de mitigación de riesgos.

Protección Civil realiza labores de limpieza de pavimento en la autopista Puebla-Tlaxcala

Automovilistas reportan que desde las 4 de la mañana ya no había paso, y los trabajos continúan para retirar la unidad accidentada. No se reportan lesionados hasta el momento en la zona.

Se Incendia Autobús de Pasajeros en Carretera Amozoc-Nautla en Puebla

La circulación de paró desde antes de llegar a la caseta del municipio de Zacatelco en Tlaxcala. En el lugar ya se encuentra una grúa que realizará el arrastre de la pipa con combustible accidente en la autopista Puebla-Tlaxcala.

Se incendia automóvil en autopista Puebla-Tlaxcala por choque frontal

Un auto particular chocó de frente contra un tráiler luego de haber invadido carril contrario a la altura del kilómetro 5 de la autopista Puebla-Tlaxcala. El percance provocó el incendio del coche de la marca Volkswagen, y se consumió en su totalidad.

La unidad accidentada se consumió por el fuego este viernes. Foto: N+

A pesar del fuerte accidente, no se reportaron víctimas mortales. Se sabe que dos hombres ocupantes de la unidad sobrevivieron con lesiones y fueron trasladados al hospital la mañana de este viernes 5 de diciembre.

