Cierran Ambos Sentidos de la Autopista Puebla-Tlaxcala por Volcadura e Incendio de una Pipa

Durante las primeras horas de este viernes 5 de diciembre ocurrió un fuerte accidente sobre la autopista Tlaxcala-Puebla, que mantiene cerrado el paso a la circulación. Una pipa con combustible volcó y derramó el producto flamable sobre el pavimento.

De acuerdo con primeros reportes la unidad transportaba aceite dieléctrico y el conductor colisionó a la altura del kilómetro 15+000 con sentido a Tlaxcala. Debido al siniestro Protección Civil determinó cerrar el paso en ambos sentidos para las labores de mitigación de riesgos.

Protección Civil realiza labores de limpieza de pavimento en la autopista Puebla-Tlaxcala

Automovilistas reportan que desde las 4 de la mañana ya no había paso, y los trabajos continúan para retirar la unidad accidentada. No se reportan lesionados hasta el momento en la zona.

La circulación de paró desde antes de llegar a la caseta del municipio de Zacatelco en Tlaxcala. En el lugar ya se encuentra una grúa que realizará el arrastre de la pipa con combustible accidente en la autopista Puebla-Tlaxcala.

Un auto particular chocó de frente contra un tráiler luego de haber invadido carril contrario a la altura del kilómetro 5 de la autopista Puebla-Tlaxcala. El percance provocó el incendio del coche de la marca Volkswagen, y se consumió en su totalidad.

La unidad accidentada se consumió por el fuego este viernes. Foto: N+

A pesar del fuerte accidente, no se reportaron víctimas mortales. Se sabe que dos hombres ocupantes de la unidad sobrevivieron con lesiones y fueron trasladados al hospital la mañana de este viernes 5 de diciembre.

