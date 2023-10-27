Tractocamión con Mercancía Cayó del Periférico hacia la Carretera Federal Puebla-Tehuacán
Un fuerte accidente alertó a las autoridades de Amozoc; el conductor de un camión de carga perdió el control en la carretera federal.
Durante la tarde de este jueves 4 de diciembre, un tractocamión que circulaba sobre el Periférico Ecológico cayó del sobrepuente y quedó volcado sobre la Carretera Federal Puebla–Tehuacán, a la altura de la Colonia Casablanca en la zona de Amozoc de Mota.
Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc (SSC), acudieron al lugar para realizar labores de verificación, control de riesgos y apoyo en la zona.
Sobrevive conductor de camión a volcadura en carretera federal Puebla-Tehuacán en Amozoc
Policía Municipal de Amozoc en Puebla mantiene presencia y atención oportuna ante cualquier emergencia para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.
Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales ni personas lesionadas; el conductor resultó ileso a pesar del aparatoso accidente.
Con información de SSC Amozoc
JAPR