Tractocamión con Mercancía Cayó del Periférico hacia la Carretera Federal Puebla-Tehuacán

Durante la tarde de este jueves 4 de diciembre, un tractocamión que circulaba sobre el Periférico Ecológico cayó del sobrepuente y quedó volcado sobre la Carretera Federal Puebla–Tehuacán, a la altura de la Colonia Casablanca en la zona de Amozoc de Mota.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc (SSC), acudieron al lugar para realizar labores de verificación, control de riesgos y apoyo en la zona.

Sobrevive conductor de camión a volcadura en carretera federal Puebla-Tehuacán en Amozoc

Policía Municipal de Amozoc en Puebla mantiene presencia y atención oportuna ante cualquier emergencia para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales ni personas lesionadas; el conductor resultó ileso a pesar del aparatoso accidente.

