Reportan un Incendio en una Vivienda Abandonada Cerca del Centro de Puebla

La tarde de este martes 2 de diciembre de 2025 se reportó un incendio en una vivienda abandonada sobre la avenida 17 Poniente en la colonia El Carmen de la ciudad de Puebla.

Cuando llegaron las autoridades al lugar del siniestro identificaron una acumulación de basura al interior del inmueble misma de donde provenía el fuego, por lo que la emergencia pudo haber sido provocada por alguna persona que ingresó al inmueble.

Este lunes elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla en conjunto con Policía Estatal Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron un incendio en la colonia El Carmen de la capital poblana.

En el inmueble de la avenida 17 Poniente se localizó una montonera de desechos en una habitación, misma que originó el fuego. Se procedió a ventilar el área mediante la apertura de ventanas y puertas, de tal forma que se eliminó cualquier riesgo para la población.

Tras la revisión correspondiente, el lugar quedó sin peligro y se notificó a la autoridad municipal correspondiente para darle seguimiento.

La tarde del pasado lunes se reportó un incendio al interior de una casa habitación ubicada en el Bulevar Lomas del Valle al norte de la ciudad de Puebla.

Al llegar los cuerpos de emergencia, se percataron que el fuego se originó y se concentró dentro de la recámara principal de la vivienda, por lo que los trabajos para sofocar las llamas se centraron en dicha zona.

De acuerdo con las autoridades, no hubo personas lesionadas; además, el propietario presentó una crisis nerviosa que no requirió traslado y se emitieron recomendaciones de seguridad.

