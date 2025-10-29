Incendio de Ofrenda de Preescolar Causa Pánico en Escuela Privada de Puebla

Momentos de pánico vivieron estudiantes y docentes del Colegio Oviedo Schönthal luego de que la ofrenda de preescolar montada por Día de Muertos, terminara en llamas; El incendio provocó la movilización de bomberos en la colonia Las Palmas en la ciudad de Puebla.

De acuerdo a los hechos, la mañana de este 29 de octubre el fuego, presuntamente de una veladora, llegó a los materiales de papel y a las flores de cempasúchil que se encontraban en el altar, causando rápidamente que el incendio se propagara y causando alarma por la columna de humo.

De inmediato los maestros dieron aviso al número de emergencias y procedieron con los protocolos establecidos por parte de Protección Civil quienes minutos después arribaron a la calle 16 de septiembre, en coordinación con la Policía Estatal Bomberos.

Noticias relacionada: Muere Niño de 12 Años por Explosión de Pirotecnia en Puebla; Su Madre Sobrevive con Quemaduras

Tres maestros fueron atendidos por paramédicos por el incendio de una ofrenda en una escuela de Puebla

El incendio logró ser sofocado en su totalidad de forma oportuna lo que evitó que se ocasionara una tragedia; Se dio a conocer que tres docentes de la institución presentaron síntomas leves por inhalación de humo por lo que fueron atendidos por paramédicos, sin embargo, no hubo necesidad de un traslado a una unidad médica.

El incidente dejó daños superficiales en el techo del espacio en donde se encontraba el altar, no obstante se descartaron afectaciones estructurarles que pusieran en riesgo a la comunidad estudiantil.

Se Incendia un Local Comercial Frente a una Iglesia en Puebla

Colegio Oviedo Schönthal responde ante incendio de una de sus ofrendas; No se suspenden clases

Respecto al incendio de la ofrenda de preescolar, el Colegio Oviedo Schönthal emitió un aviso para dar a conocer que las actividades continuaron con normalidad y que el incidente fue controlado de forma inmediata, esto agregaron.

Les agradecemos su apoyo y confianza, el día de mañana los esperamos con normalidad.

Cabe destacar que la escuela privada acababa de colocar un día antes una serie de ofrendas como parte de su evento "Entre Leyendas y Almas"; Estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato colocaron altares para el Charro Negro, la Nahuala y la Llorona.

Historias recomendadas:

Con información de Magie Castillo

MCS