Captan a Alumnos Diseccionando a un Conejo y Ratones con Vida en una Escuela de Puebla

Una denuncia anónima reveló un supuesto acto de crueldad animal en agravio de un conejo y dos ratones durante una práctica escolar del Instituto La Paz ubicado en la Junta Auxiliar La Libertad de la ciudad de Puebla; La Fiscalía emitió un comunicado al respecto.

Este caso salió a la luz luego de que se difundieran videos en donde se muestra que los animales están siendo diseccionados por los alumnos de tercer grado de preparatoria durante una clase de anatomía y evolución biológica.

De acuerdo a usuarios de redes sociales, los estudiantes cortaron al conejo, aún con vida y sin anestesia, para realizar las practicas escolares, además, aseguran que le aplastaron la cabeza.

Esto generó indignación entre la sociedad, quienes cuestionaron la poca sensibilidad de los estudiantes y de los maestros quienes estaban presentes en esta clase; Esto debido a que en el video se escuchan risas y burlas haciendo referencia a la muerte de los animales.

Fiscalía Investiga Presunto Maltrato Animal contra un Conejo y Ratones en Escuela de Puebla

Instituto La Paz responde ante videos de presunto maltrato animal contra un conejo

Respecto a este caso de presunto maltrato animal, el Instituto La Paz mencionó a través de un comunicado, que ya se encuentran realizando un proceso interno de revisión con el fin de conocer con claridad lo ocurrido.

Además, aseguran que los videos difundidos en redes sociales no reflejan el contexto completo de los hechos, por lo que piden que este caso se tome de manera formal y responsable dentro de su comunidad educativa.

De igual forma, confirmaron que la institución se encuentra en comunicación con las autoridades educativas correspondientes, dando seguimiento a la situación.

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Fiscalía de Puebla investiga presuntos actos de crueldad animal en el Instituto La Paz

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación por presunto maltrato animal, luego de una denuncia presentada por el Instituto de Bienestar Animal de Puebla, relacionada con hechos ocurridos al interior de la institución educativa de la capital poblana.

La dependencia detalló que, a través de la unidad especializada en Delitos Contra los Animales, ya se realizan investigaciones derivado a la información obtenida por publicaciones difundidas en redes sociales; Asimismo, se encuentran en proceso diversas diligencias ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.

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Con información de N+

MCS