Trabajadora del IMSS en Puebla Denuncia a su Jefe por Presunto Acoso en la Unidad Médica

Una mujer trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de presuntamente ser víctima de acoso sexual por parte de su superior.

El sujeto señalado se desempeña como Jefe de Medicina Familiar de la Unidad Médica 02, ubicada en el Bulevar 5 de Mayo de Puebla capital.

Enrique Francisco "N" es investigado por presunto acoso sexual. Foto: X @virales_mex

Noticia relacionada: Captan Presunta Agresión de Médico del IMSS contra Familiar de Paciente que Falleció en Puebla

Mujer empleada del IMSS Puebla denuncia acoso e intento de abuso sexual

De acuerdo con la afectada, el pasado martes 23 de diciembre el funcionario realizó comentarios de índole sexual y gestos inapropiados que fueron interpretados como un abuso de poder, generando un ambiente de hostigamiento laboral y riesgo psicológico.

Lo anterior, habría sucedido dentro de la oficina de Coordinación de Asistentes Médicas, en un espacio concurrido de la clínica. Ahí, la trabajadora relató que Enrique Francisco "N" la tomó del cuello y le hizo una insinuación sexual.

Cómo Prevenir Acoso en Vía Pública y Hostigamiento

Jefe de Medicina Familiar es investigado por presunto acoso en la Unidad Médica 2 de Puebla

Por su parte el IMSS en Puebla se pronunció a favor de la integridad de sus trabajadores, e informó que habrá colaboración con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

El caso se encuentra bajo investigación por la Fiscalía de Puebla, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social refrendó su compromiso de mantener un entorno laboral seguro y respetuoso.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR