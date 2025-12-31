Captan Presunta Agresión de Médico del IMSS contra Familiar de Paciente que Falleció en Puebla

Familiar de una derechohabiente del recién inaugurado Hospital General Regional No. 36 Carmen Serdán Alatriste en Puebla denunció haber sido agredido por un médico, luego de exigir atención urgente para su esposa, quien se encontraba en condiciones delicadas.

De acuerdo con el testimonio, el hombre señaló que, ante la falta de respuesta inmediata del personal hospitalario, insistió en que recibiera medicamento de manera oportuna; Sin embargo, fue víctima de una presunta agresión por parte del trabajador.

Horas después, la mujer falleció presuntamente por falta de aplicación del medicamento requerido, lo que generó indignación entre familiares y usuarios del nosocomio.

IMSS responde ante supuesta agresión de médico a familiar de paciente en el Hospital Carmen Serdán Alatriste

Ante los hechos, el Instituto emitió comunicado oficial en el que lamentó el deceso de la paciente y precisó que la mujer ingresó al Hospital General Regional No. 36 Carmen Serdán Alatriste con cuadro de insuficiencia renal, considerado de alto riesgo.

Además, aclaró que la derechohabiente recibió la atención médica conforme a su condición clínica y aseguró que durante su estancia hospitalaria no se presentó falta de fármacos o insumos, y mencionó que en el expediente se asienta que se le administraron los medicamentos.

El IMSS dio a conocer que lamentablemente el deceso se debió a complicaciones derivadas a su padecimiento de insuficiencia renal.

Asimismo, dio a conocer que el médico señalado de la agresión contra el familiar de la paciente, será sujeto a investigación interna y aplicarán los protocolos correspondientes para determinar responsabilidades.

Investigan presunta agresión de médico a esposo de derechohabiente que falleció en hospital de Puebla

Este 30 de diciembre se recibió el acta en el aérea jurídica para el procedimiento laboral, y en caso de ser necesario se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la normatividad institucional.

Autoridades de salud aseguraron que colaborarán con las instancias competentes para esclarecer los hechos y garantizar el respeto al derecho a la atención digna y oportuna para los pacientes, además reforzarán la observancia estricta del Código de Conducta del personal.

