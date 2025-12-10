Hospital General Regional “San Alejandro” se Llamará Carmen Serdán: Esto Acordó el IMSS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó hoy, 10 de diciembre de 2025, la inauguración de un Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, así como la 116 Asamblea General Ordinaria del Instituto, donde previamente se presentó el informe 2024-2025 del director General, Zoé Robledo.

Durante la Asamblea General Ordinaria del IMSS, se acordó que el Hospital General Regional No.36 “San Alejandro”, en Puebla, se llamará Carmen Serdán.

Durante el evento, la presidenta Sheinbaum entregó reconocimientos a la trayectoria profesional a dos destacadas mujeres del IMSS, la doctora Margarita Dehesa Violante y la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias.

Sheinbaum destaca papel del IMSS

La titular del Ejecutivo Federal destacó que el IMSS es un ejemplo de servicio, de entrega y de fraternidad.

Lo digo con certeza, el IMSS es una de las instituciones más queridas, más respetadas y más emblemáticas del Estado Mexicano. El IMSS es parte vida de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro compromiso como nación. Es una institución que ha acompañado por generaciones a millones de mexicanas y mexicanos que continúa siendo ejemplo de servicio de entrega y de fraternidad.

Aseguró que una nación fuerte "es aquella que protege a su gente y que un país próspero se construye cuando la salud y la seguridad social son derechos, no privilegios".

Destacó que en tiempos difíciles como en pandemias y crisis económicas, "el Seguro Social ha mantenido su vocación fundamental".

El director General del IMSS, Zoé Robledo, destacó que se ha mejorado la atención en tiempo de espera para los derechohabientes y que disminuyeron las quejas por malos tratos del personas.

