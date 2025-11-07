Detienen a Dos Sujetos durante Cateo de Inmueble en Puebla; Aseguran Droga y Vehículos Robados

Este viernes 7 de noviembre de 2025 fue cateado un inmueble en el municipio de Tecamachalco ante una denuncia anónima por la presunta venta y distribución de drogas en el sitio.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que en una acción coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se logró la detención de José Antonio "N" y José Trinidad "N", así como el aseguramiento de vehículos robados, droga y equipo táctico, entre otros indicios.

El pasado 28 de octubre, derivado de una denuncia anónima, se tuvo conocimiento de la venta y distribución de estupefacientes en un inmueble ubicado en el municipio de Tecamachalco.

Derivado de las investigaciones de campo y gabinete, se logró ubicar dicho domicilio en el barrio de San Juan del mencionado municipio, por lo que se solicitó la orden de cateo, misma que fue otorgada por el Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Sur – Oriente, con sede en dicha demarcación.

En coordinación con la SEDENA, se ejecutó la técnica de cateo en el inmueble señalado, específicamente en el negocio “Grúas Jesús”, donde se logró la detención de Jorge Antonio "N" y José Trinidad "N".

En el operativo realizado en un domicilio del municipio de Tecamachalco se realizó el aseguramiento de los siguientes indicios:

10 envoltorios de hierba de color verde con las características de la marihuana y tres de cristal .

de con las características de la y . Equipo táctico consistente en cuatro chalecos antibalas , uno con logotipo de la Policía Federal y un casco balístico .

consistente en , uno con logotipo de la y . 29 vehículos que cuentan con reporte de robo, siendo seis tractocamiones, tres camionetas F450, Ford Transit y Tiguan, así como una caja refrigerada Termo, trece cajas secas, cuatro plataformas, dos góndolas, 78 llantas, nueve cajas de dulces, ocho cajas de guantes y diversas partes de plásticos de carrocería nuevas.

Los detenidos, el inmueble y los indicios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público quien continuará con las indagatorias correspondientes.

