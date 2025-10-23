Recuperan Presunta Mercancía Robada durante Cateo en Domicilio de Puebla
Las autoridades recuperaron cajas de mercancía reportadas como robadas durante un cateo en un domicilio del municipio de San Martín Texmelucan.
Diversas cajas con mercancía reportada como robada fueron recuperadas durante el cateo de un domicilio en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, este miércoles 22 de octubre de 2025.
El inmueble y los productos fueron asegurados quedando a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la localización de los responsables.
Catean domicilio y recuperan mercancía robada en San Martín Texmelucan, Puebla
El pasado 15 de octubre se reportó el robo de un camión tipo Torton marca Freightliner FL360, modelo 2021, acoplado a una caja refrigerada con placas de circulación 22AS4R del Servicio de Autotransporte Federal (SAF), el cual transportaba productos perecederos como frutas, verduras, lácteos, pan y carne, entre otros.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró ubicar la mercancía en un inmueble en calle Las Moras, sin número, colonia El Moral, del municipio de San Martín Texmelucan, por lo que se solicitó la orden de cateo correspondiente.
Agentes de investigación en coordinación con personal de la Guardia Nacional, ejecutaron la diligencia, obteniendo resultado positivo, al localizar la siguiente mercancía:
- 67 cajas de materias primas para la elaboración de pan.
- 12 cajas con verduras como cebolla, papa, elote, rábano, calabaza y jitomate.
- 10 cajas con frutas como melón, naranja, aguacate, plátano y toronja.
- 6 cajas con legumbres como lechuga, cilantro y brócoli.
- Así como cajas de salchichas y diversas charolas de yogurt
Catean 15 inmuebles y recuperan autopartes robadas en la 46 Poniente de Puebla
Este viernes 17 de octubre de 2025, fueron cateados 15 inmuebles de la zona de la 46 Poniente en la colonia Cleotilde Torres de la ciudad de Puebla, por estar presuntamente relacionados con el robo y comercialización de autopartes.
En dichas revisiones derivadas de diversas denuncias por el delito antes mencionado, se aseguraron diversas autopartes, engomados y placas, todas con reporte de robo.
Con información de FGE Puebla
GMAZ