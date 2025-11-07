Muere Técnico Forense de la Fiscalía de Tlaxcala en Accidente Carretero

Pedro “N” de 30 años de edad, técnico necropsista del Instituto de Ciencias Forenses en el municipio de Apizaco en Tlaxcala, perdió la vida en un aparatoso choque registrado en el Libramiento Apizaco-Huamantla a la altura de Tzompantepec.

El fatal accidente ocurrió cuando el técnico forense viajaba a bordo del vehículo y por causas aún no determinadas, perdió el control y volcó. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Luto en la Fiscalía General de Tlaxcala: Murió el técnico forense Pedro “N” de 30 años

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala expresó condolencias a las familias de servidores públicos que perdieron la vida en hechos de tránsito recientes, y reconoció el compromiso y entrega al servicio de la justicia.

Dos servidores públicos perdieron la vida en menos de una semana por accidentes en Tlaxcala. Foto: Fiscalía de Tlaxcala

Días antes, su compañera Diana “N”, también técnico forense, falleció tras ser arrollada en la vía corta Chiautempan-Puebla, hecho que conmovió profundamente a sus compañeros.

Muere Atropellada Perito de la Fiscalía de Tlaxcala cuando Auxiliaba a un Conductor Varado

Diana "N", una perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), perdió la vida atropellada en la zona de "El Molinito" cuando brindaba auxilio a una familia cuyo vehículo había sufrido una avería.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 3 de noviembre a la altura del municipio de Apetatitlán, sobre la carretera Chiautempan - Apizaco casi enfrente de las instalaciones de la Secretaría de Salud.

Murió Atropellada Diana Álvarez Perito de la FGJE Tlaxcala

El accidente ocurrió debido a que un automóvil de modelo atrasado se encontraba descompuesto sobre el carril de alta con dirección a Chiautempan.

Diana "N" y su pareja se bajaron de su vehículo y mientras su esposo intentaba empujar el automóvil averiado, ella se encontraba abanderando la zona para advertir a los automovilistas. Lamentablemente uno de los conductores aparentemente no logró verla y terminó atropellando a la mujer.

