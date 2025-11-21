Revolvedora de Cemento Aplastó un Automóvil Sedán en Carretera de Puebla
Fatal accidente sobre la federal a Tehuacán entre un vehículo pesado y un auto particular, una persona quedó prensada en el auto blanco.
Un grave accidente ocurrió la tarde de este viernes 21 de noviembre sobre la carretera federal Tehuacán-Puebla a la altura del Infonavit Bugambilias. Una revolvedora de cemento impactó y aplastó un automóvil tipo Tsuru, en el que se presume hay dos personas prensadas.
El choque entre las unidades ocurrió cerca del Periférico Ecológico de Puebla, cerca del Centro de Verificación de Amozoc. Después del impacto, conductores y transeúntes se aproximaron para tratar de auxiliar a los afectados.
Al menos una persona murió por el accidente sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán
Se desconocen las causas del accidente, y el saldo final por el fuerte choque entre la pesada unidad el automóvil tipo sedán.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal Bomberos, para tratar de rescatar a los ocupantes del coche color blanco. Trascendió que una persona perdió la vida al interior del Tsuru que fue impactado sobre la carretera federal.
