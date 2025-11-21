Choque Frontal entre Patrulla y Camioneta Deja Un Muerto y Seis Heridos en Carretera de Puebla

Fuerte accidente entre una camioneta y una patrulla de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle deja a una persona sin vida y al menos seis lesionados sobre la Carretera Internacional Oaxaca a la altura del paraje La Colina en el municipio de Tehuitzingo, Puebla.

El fuerte choque entre las dos unidades se registró al rededor de las 7:30 horas de este viernes 21 de noviembre de 2025 en el tramo entre Tehuitzingo y Las Palomas.

Accidente entre camioneta y patrulla cobra una vida en Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Testigos del percance vial se acercaron para tratar de auxiliar a los afectados y dieron aviso al número de emergencias por lo que rápidamente se movilizaron a la carretera federal también conocida como Izúcar de Matamoros- Acatlán.

Accidente entre patrulla de Tulcingo del Valle y camioneta deja un muerto en carretera de Tehuitzingo, Puebla

Al arribar al sitio confirmaron que la patrulla unidad M-278 del municipio de Tulcingo de Valle estaba involucrada en el hecho, la cual quedó volcada y totalmente destrozada de su parte frontal.

Volcadura de patrulla deja una persona sin vida en la Mixteca Poblana. Foto: X @ciudadano_pue

Además, también se encontraba con severos daños materiales una camioneta particular color gris tipo Pick UP; Al punto arribó una ambulancia SUMA de la Secretaría de Salud de Piaxtla y otra del municipio de Ahuehuetitla, a cargo del paramédico Olmeda.

Técnicos de emergencias brindaron atención prehospitalaria a al menos siete personas, sin embargo, una de las víctimas no logró sobrevivir debido a las lesiones presentadas por lo que fue declarada sin vida.

Fuerte Choque entre Dos Vehículos Deja Severos Daños Materiales

Investigan responsabilidades en accidente que dejó un muerto en la Carretera internacional Oaxaca

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad del hombre que perdió la vida en el aparatoso accidente en la tercera sección de la Carretera Internacional Oaxaca, por lo que se desconoce si sería un elemento oficial o un civil que iba a bordo de la camioneta.

Cabe destacar que peritos de la Fiscalía General del Estado deberán realizar las investigaciones correspondientes para deslindar o fincar responsabilidades.

Debido al accidente en la Mixteca Poblana, se registró tráfico lento por varias horas en el tramo carretero Palomas-Tehuitzingo; La vialidad fue cerrada parcialmente mientras se realizaron las diligencias correspondientes y el retiro de las unidades siniestradas.

Con información de Maggie Castillo

MCS

