Muere Mujer por Choque entre un Autobús de Pasajeros y una Camioneta en Tlaxcala

Un fuerte accidente ocurrido la mañana de este domingo 1 de febrero de 2926, en la carretera Tlaxco–Tejocotal, a la altura del entronque con el Libramiento Tlaxco, dejó como saldo una mujer sin vida y cuatro personas lesionadas. En el percance se vieron involucrados un autobús de la empresa Atah, y una camioneta particular tipo pick-up color rojo, en el Estado de Tlaxcala.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima viajaba como copiloto en la unidad particular, mientras que el conductor sobrevivió con lesiones tras el impacto con la unidad de pasajeros con número económico 699.

La zona permanece cerrada a la circulación mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realiza las investigaciones correspondientes. Trasciende que el conductor de la unidad colectiva huyó después del accidente.

Paramédicos de la zona atendieron de emergencia al conductor, quien de inmediato tuvo que ser trasladado a un hospital. Mientras tanto, equipos de emergencia acudieron para rescatar a los heridos del interior del autobús.

Investigan causas del accidente entre un autobús y una camioneta pick-up en la carretera Tlaxco-Tejocotal

En el lugar, se encuentre personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo de la mujer, quien se encuentra en el asiento de copiloto de la camioneta roja.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente. Tras el impacto, ambas unidades salieron del camino, y la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los servicios de emergencia.

Con información de N+

JAPR