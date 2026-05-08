Defraudan con Cheques Falsos a Mujer y le Roban su Dinero en San Pedro Cholula, Puebla

Este viernes 8 de mayo de 2026 una mujer fue defraudada por dos sujetos después de realizar un retiro de dinero en una institución bancaria del municipio poblano de San Pedro Cholula.

De acuerdo con las autoridades, los ladrones le solicitaron ayuda a la víctima para poder cobrar unos cheques, y le pidieron su dinero como garantía, sin embargo, al salir ya se habían retirado.

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Roban Dinero a Mujer Afuera de un Banco de San Pedro Cholula, Puebla

Policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) atendieron un reporte por un presunto fraude en la intersección de las calles 5 Sur y 3 Poniente.

De acuerdo con la información, dos masculinos se acercaron a una mujer que momentos antes habría realizado un retiro bancario, solicitándole apoyo para cambiar unos cheques.

Como garantía, la víctima les entregó el dinero que previamente había retirado de una institución bancaria; sin embargo, al salir del lugar, los hombres ya no se encontraban.

Los elementos de la SSC Cholula activaron los protocolos correspondientes y brindaron orientación a la afectada para realizar la denuncia ante la autoridad competente.

Detienen a colombiano relacionado con los préstamos “gota a gota” en San Pedro Cholula, Puebla

El pasado 6 de mayo se dio a conocer la detención de Antony “N”, sujeto de origen colombiano, presuntamente relacionado con el fraude mediante préstamos “Gota a Gota”.

Al aplicar los protocolos correspondientes, el sujeto manifestó dedicarse a este tipo de actividad fraudulenta, refiriendo contar con aproximadamente 35 clientes. Asimismo, al solicitarle la documentación correspondiente, no pudo acreditar su legal estancia en el país.

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Por lo anterior, Antony “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), a fin de iniciar el procedimiento administrativo migratorio correspondiente. En tanto, la motocicleta fue asegurada y quedó a resguardo de la SSC Cholula para los trámites conducentes.

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Con información de N+

GMAZ